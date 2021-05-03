Конкурс! Угадай картину и художника

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас принять участие в культурном фотопазле «Угадай картину и художника».

Ваша задача собрать ВСЕ части фотопазла, которые будут размещены в новостях с 3 по 12 мая в разделе «Культура».

Сроки проведения: с 3 до 12 мая 2021 года. Итог подведем 13 мая 2021 года.

Выиграет тот, кто первым отправит все 6 (шесть) частей фотопазла и правильно ответит на вопрос «Угадай картину и художника».

Победителю достанется уникальный Альбом-каталог-2011 от Союза художников Якутии.

Отправляйте ваши ответы на sakhalife.ru@gmail.com с пометкой ФОТОПАЗЛ.

Укажите в письме ФИО, возраст и контактный телефон.