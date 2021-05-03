03.05.2021
09:23
56
Культура
Конкурс! Угадай картину и художника
Уважаемые читатели!
Приглашаем вас принять участие в культурном фотопазле «Угадай картину и художника».
Ваша задача собрать ВСЕ части фотопазла, которые будут размещены в новостях с 3 по 12 мая в разделе «Культура».
Сроки проведения: с 3 до 12 мая 2021 года. Итог подведем 13 мая 2021 года.
Выиграет тот, кто первым отправит все 6 (шесть) частей фотопазла и правильно ответит на вопрос «Угадай картину и художника».
Победителю достанется уникальный Альбом-каталог-2011 от Союза художников Якутии.
Отправляйте ваши ответы на sakhalife.ru@gmail.com с пометкой ФОТОПАЗЛ.
Укажите в письме ФИО, возраст и контактный телефон.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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