20 марта 2020 года в г. Якутске состоится I республиканский вокальный конкурс «Ты моя мелодия», посвященный творчеству Муслима Магомаева. Учредителем и организатором является АУ РС (Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов, общественная организация Азербайджанское национально-культурное объединение «Баку»; Исполнители: Центр национальных культур ДДН им. А.Е. Кулаковского.

Целью проведения конкурса является популяризация песенного наследия азербайджанского и советского композитора , исполнителя, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Задачи проведения конкурса:

укрепление культурных связей между Азербайджанской Республикой и Россией;

повышение профессионального мастерства;

выявление талантливых исполнителей;

поддержка и развитие вокального жанра.

Программа фестиваля:

20 марта, пятница

09.00. – 10.00. регистрация участников; (2 этаж – Гостиная ДДН им. А.Е. Кулаковского)

10.00. – 10.15. торжественное открытие фестиваля; (2 этаж – Гостиная)

10.15. – 16.00. просмотр конкурсных выступлений

16.00. — 18.00. работа жюри

19.00. Гала концерт, награждение победителей. (Зрительный зал)

В конкурсе принимают участие:

I группа: профессиональные исполнители (солисты, дуэты, трио, квартеты, ансамбли;

II группа: самодеятельные исполнители (солисты, дуэты, трио, квартеты, ансамбли);

III группа: учащиеся от 12 до 17лет.

Взносы: Участие в фестивале предусматривает вступительный взнос в размере 500 рублей с каждого участника. Коллективы и отдельные исполнители вносят организационную оплату в размере 500 рублей за каждого участника. Форма оплаты наличная – во время регистрации. Расходы на проезд, проживание участников за счет направляющей стороны.

Обязательным условием участия является исполнение песен из репертуара М. Магомаева.

Участники I группы исполняют два произведения.

Участники II и III группы по одному произведению.

По итогам проведения конкурса определяются участники гала-концерта.

Требования к техническому обеспечению участников конкурса:

носителями фонограмм могут быть флеш-карты;

не допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс»;

для вокалистов допускается прописанный или «живой» бэк-вокал;

запрещается использование фонограмм и бэк-вокальных партий, в которых дублируется основная партия солиста.

По результатам проведения конкурса определяются лауреат, дипломанты 1, 2, 3 степеней в каждой группе.

Лауреат I группы (профессиональные исполнители) награждается денежной премией в размере 30 тысяч рублей.

Лауреат II группы (самодеятельные исполнители) награждается денежной премией в размере 20 тысяч рублей.

Лауреат III группы (учащиеся от 12 до 17лет) награждается денежной премией в размере 10 тысяч рублей.

Остальные участники конкурса награждаются дипломами участника.

Партнеры конкурса вправе присуждать спецпризы.

Награждение победителей и участников конкурса состоится 20 марта 2020 года на гала-концерте в зрительном зале Дома дружбы народов РС (Я).

Заявки для участия в конкурсе принимаются в срок до 18 марта 2020 года включительно, в адрес оргкомитета представляется заявка по указанной форме (приложение № 1);

Заявки принимаются по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Пояркова, д.4; Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского, Гостиная 2 этаж кабинет №1.

тел/ факс: 8(4112) 32-80-77, оргкомитет 32-85-76, e-mail: culcentr@mail.ru

тел. организаторов: Стрекаловская Ирина Егоровна 89246634648; Павлова Марина Юрьевна 89243665662; Солдатова Ольга Робертовна 892143665011.

( Приложение 1.)

ФОРМА ЗАЯВКИ

Название коллектива, ФИО исполнителя:_______________________

ФИО руководителя:_________________________________________

Почтовый адрес:___________________________________________

Жанр, название номера:______________________________________

Возраст коллектива, исполнителя:______________________________

Общий состав участников коллектива:__________________________

Контактные данные (мобильная связь):__________________________

Также 20 марта в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоится гала-концерт победителей 1-го республиканского вокального конкурса «Ты моя мелодия».

В концерте принимают участие солист Государственного музыкального театра имени Рашида Бейбутова Фехри Казым-Нижат и заслуженный артист Азербайджанской республики Сахиб Пашазаде.

Начало в 19 часов. Стоимость билета на гала-концерт 500 рублей.

Продажа билетов: в кассе Дома дружбы народов 32-82-96(с 10 до 19ч. без перерыва и выходных), ТESSERUS.COM, AFISHA.YKT.RU