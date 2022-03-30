Конкурс! Среди волонтеров-медиков выберут Мисс и Мистера!

В эти прекрасные весенние дни общественное движение «Волонтеры-Медики» объявляет о Республиканском конкурсе Мисс и Мистер ВМ ✨ Успей подать анкету до 10 апреля 2022 года 💥 Для участия в конкурсе неважны пол, профессия и возраст — победителем может стать любой! Участников ждут интересные соревнования, эксклюзивные обучения и огромное количество подарков🎁 Места ограничены, скорее регистрируйтесь по ссылке 👇🏻:

https://forms.yandex.ru/cloud/6243b249fe01540934cf5a3a/

Фото: t.me/balabkinaov Источник: t.me/balabkinaov

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх