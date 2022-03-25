Общественная организация «Милосердие» объявила конкурс социальных видеороликов

Якутская Региональная общественная организация по защите прав семьи, материнства и детства «Милосердие», объявила конкурс социальных видеороликов «Путь к Милосердию». Цель Конкурса – формирование в обществе, в том числе в молодежной среде, установок на оказание помощи ближнему, как устойчивой социальной нормы.

«Наша организация на протяжении нескольких лет реализует ряд социально-значимых проектов, в том числе и «Православная служба помощи «Милосердие14» — рассказала Анжелика Тупицына, руководитель ЯРОО ПЗПСМД «Милосердие». «Сегодня, социальная реклама является важным аспектом диалога СО НКО с обществом, поэтому мы хотим, чтобы наша молодежь и профессиональное сообщество обратилось к этому направлению и проявила свои таланты, тем самым оказав нашей социальной работе – помощь и поддержку».

Партнером проекта выступила Якутская епархия, прием заявок уже открыт, все подробности на сайте miloserdie-14.ru

Положение о конкурсе на лучший социальный видеоролик «Путь к Милосердию»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует статус, порядок проведения, требования к участникам и работам открытого конкурса видеороликов «Путь к Милосердию», сроки проведения Конкурса, требования к работам, критерии их отбора, условия подведения итогов и действует до завершения конкурсных мероприятий.

1.2. Организаторами Конкурса является ЯКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА «МИЛОСЕРДИЕ» при содействии Якутской епархии.

Жюри конкурса формируется из представителей организаторов Конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель Конкурса – формирование в обществе, в том числе в молодежной среде, установок на оказание помощи ближнему, как устойчивой социальной нормы.

2.2. Задачи Конкурса:

• информировать население, в том числе подростков и молодежь, о преимуществах социальной работы;

• создать условия для проявления творческих способностей подростков и молодежи;

• способствовать формированию авторской позиции, авторского взгляда на мир;

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

3.1. В Конкурсе принимают участие все желающие, предоставившие все документы в соответствии с условиями Конкурса.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить социальный видеоролик на установку оказания помощи ближнему, как устойчивой социальной нормы, отвечающий целям и задачам Конкурса. Работа может быть снята любыми средствами видеосъемки (видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.).

3.3. Принять участие в Конкурсе можно с 01 апреля по 25 апреля 2022 г., отправив заявку и конкурсный видеоролик в адрес организаторов конкурса на электронную почту prav_yakutia@mail.ru (с пометкой «Путь к Милосердию»).

3.4. Пакет документов для участия в Конкурсе:

• информация об авторе (Ф.И.О., организация (учебное заведение), номер телефона);

• видеоролик.

3.5. Подача заявки, передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

4.1. Под понятием «социальный ролик» организаторы конкурса понимают краткий видео сюжет, направленный на привлечение внимания общества к социально значимым темам и задачам, и выраженный в наиболее позитивной, лаконичной, доходчивой и толерантной форме. Содержание ролика должно соответствовать тематике конкурса. Сценарий ролика не должен акцентироваться на проблеме, а показывать позитивное ее решение. Конкурсная работа должна носить жизнеутверждающий характер. Текст социального ролика должен быть кратким, лаконичным, оригинальным.

4.2. Формат видеоролика: MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, MKV, 3GP, AVI, MP4, размер до 500 Мб.

4.3. Продолжительность ролика — не более 60 секунд.

4.4. Название файла предоставляемого ролика должно включать Ф.И.О. автора, название конкурсной работы.

4.5. Предоставляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей должны соответствовать законодательству Российской Федерации и тематике Конкурса.

4.6. В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть:

• сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);

• имен авторов, названий и упоминания о конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах, за исключением упоминания об органах государственной власти, об иных государственных органах, об органах местного самоуправления; упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл.

4.7. Организаторы вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют условиям настоящего Положения.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Порядок и сроки проведения определяются организаторами конкурса.

5.2. Конкурс видеороликов «Путь к милосердию»

проводится с 01 апреля по 25 апреля 2022 г.

• 01 апреля по 25 апреля 2022 г – подача заявки и ролика на эл.почту: prav_yakutia@mail.ru;

• 26 – 30 апреля. – работа жюри Конкурса.

• 1 мая 2022 г. – подведение итогов Конкурса, награждение победителей.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ, ЖЮРИ

6.1. Для оценки работ оргкомитетом формируется Жюри конкурса, в задачу которого входит определение победителей.

6.2. Победители награждаются грамотами и ценными призами. Лучший видеоролик будет размещен в телевизионном эфире региональной телекомпании.

6.3. Жюри оценивает работы по пятибалльной шкале за каждый критерий:

• соответствие требованиям к содержанию и оформлению;

• качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки;

• информационное наполнение (полнота раскрытия темы, соответствие содержания целям и задачам конкурса, созидательный жизнеутверждающий характер);

• эмоциональное воздействие на зрителя;

• оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;

• качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, видеопереходы, оригинальность видеоряда).

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Видеоролики, представленные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и остаются в распоряжении организаторов.

7.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве.