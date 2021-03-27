Конкурс Школы драматургов Арктики продлен

Дорогие друзья!

По многочисленным просьбам мы продлили наш онлайн-конкурс «УЗНАЙ ОБ АРКТИКЕ: ЗАДАЙ ВОПРОС АВТОРУ!», объявленный Школой драматургов Арктики до 2 апреля 2021 года. Спешите! В апреле уже начнутся первые мастер-классы, в записи которых вы можете принять участие как победитель конкурса.

Напоминаем, чтобы принять участие в конкурсе, нужно задать вопрос кому-либо из драматургов на ваш выбор: Владимиру Федорову, Андрею Геласимову, Семену Ермолаеву, Ивану Иннокентьеву, Владиславу Левочкину или начинающим авторам Ираиде Поповой, Надежде Ильиной, Утуму Захарову. А можно и всем, если вам есть, о чем их спросить.

Ознакомиться с фрагментами произведений драматургов, а также получить больше информации о Школе можно на сайте https://yakutdramaschool.ru

Ну а свой вопрос присылайте на e-mail: dramarktik@bk.ru

Ваша Школа драматургов Арктики