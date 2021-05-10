Конкурс! Сфотографируй свою библиотеку!

Уважаемые читатели!

Сетевое издание SakhaLife.ru и Национальная библиотека РС(Я) приглашают вас принять участие в фотоконкурсе «Моя библиотека».

В нашем фотоконкурсе две номинации:

Моя личная библиотека

Библиотека, в которую хожу

Пришлите нам фотографию своей домашней библиотеки или любимой библиотеки, в которую записаны.

Участие в обеих номинациях не возбраняется, а приветствуется!

Победителям будут вручены призы от редакции SakhaLife.ru и Национальной библиотеки РС(Я) – книги!

Сроки проведения: с 10 по 25 мая включительно.

Итоги конкурса объявим 27 мая 2021 года – в День библиотек на SakhaLife.ru.

Отправляйте ваши фотографии на sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «Моя библиотека».

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ «МОЯ БИБЛИОТЕКА»

I. Общие положения

1.1. Организаторы конкурса сетевое издание SakhaLife.ruи Национальная библиотека РС(Я).

1.2. Цель и задачи фотоконкурса:

— продвижение культуры Якутии.

— продвижение книги и чтения.

— привлечение внимания к библиотекам.

— увеличение числа пользователей библиотек.

— содействие развитию творческого потенциала участников конкурса.

— популяризация фотографии как вида искусства.

II. Условия участия (проведения)

2.1. В фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений.

2.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку.

2.3. Количество фоторабот от одного участника — не более одной в каждой номинации.

2.4. На фотоконкурс предоставляются цветные и черно-белые фотоснимки в электронном виде в номинациях:

Моя личная библиотека

Библиотека, в которую хожу

2.5. Участники фотоконкурса гарантируют, что они являются авторами присланных (выставляемых) работ и факт участия в фотоконкурсе не нарушает права других лиц.

Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущенных участниками в связи с предоставлением на фотоконкурс фотографий, несут сами участники.

Принимая участие в конкурсе, автор тем самым дает свое согласие с тем, что его имя и фамилия, конкурсные фотографии могут быть использованы публично, без его дополнительного согласия и без уплаты ему какого-либо дополнительного вознаграждения.

Настоящей заявкой автор дает свое согласие сетевому изданию SakhaLife.ru и Национальной библиотеке РС(Я) на публикацию фотоматериалов и передает свое право на их распространение вместе с приведенными в заявке персональными данными об авторе.

Фотографии предоставляются без копирайтов и других обозначений авторства на снимках.

На фотоконкурс не принимаются фотографии, содержащие сцены насилия, обнаженную натуру, демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых норм морали, рекламу, агитацию за кандидата в депутаты и т.п.

Организаторы оставляют за собой право не принимать фотографии, не относящиеся к теме фотоконкурса, либо фотографии плохого качества и не соответствующие заявленным требованиям.

III. Порядок проведения фотоконкурса

3.1. Прием фоторабот для участия в конкурсе осуществляется с 10 по 25 мая 2021 года.

3.2. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить до 25 мая 2021 года включительно:

— фотоработы (в электронном виде). Каждая работа должна иметь описание, включающее в себя фамилию и имя автора, номинацию, название работы либо место, где сделана фотография.

Заявка направляется в электронном виде на e-mail: sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «Моя библиотека».

IV. Критерии оценки представленных на конкурс работ

— соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в данном Положении;

— художественный уровень произведения;

— оригинальность идеи и содержание работы;

— максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д.

V. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

5.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей состоится 27 мая 2021 года членами жюри в составе сотрудников сетевого издания SakhaLife.ruи Национальной библиотеки РС(Я).

5.2. Победители в каждой номинации будут отмечены памятными призами.

Организаторы оставляют за собой право при возникновении условий, препятствующих проведению фотоконкурса, изменить или перенести сроки его проведения.

Заявка на участие в фотоконкурсе «Моя библиотека»