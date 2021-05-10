Конкурс! Сфотографируй свою библиотеку!
Уважаемые читатели!
Сетевое издание SakhaLife.ru и Национальная библиотека РС(Я) приглашают вас принять участие в фотоконкурсе «Моя библиотека».
В нашем фотоконкурсе две номинации:
- Моя личная библиотека
- Библиотека, в которую хожу
Пришлите нам фотографию своей домашней библиотеки или любимой библиотеки, в которую записаны.
Участие в обеих номинациях не возбраняется, а приветствуется!
Победителям будут вручены призы от редакции SakhaLife.ru и Национальной библиотеки РС(Я) – книги!
Сроки проведения: с 10 по 25 мая включительно.
Итоги конкурса объявим 27 мая 2021 года – в День библиотек на SakhaLife.ru.
Отправляйте ваши фотографии на sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «Моя библиотека».
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ «МОЯ БИБЛИОТЕКА»
I. Общие положения
1.1. Организаторы конкурса сетевое издание SakhaLife.ruи Национальная библиотека РС(Я).
1.2. Цель и задачи фотоконкурса:
— продвижение культуры Якутии.
— продвижение книги и чтения.
— привлечение внимания к библиотекам.
— увеличение числа пользователей библиотек.
— содействие развитию творческого потенциала участников конкурса.
— популяризация фотографии как вида искусства.
II. Условия участия (проведения)
2.1. В фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку.
2.3. Количество фоторабот от одного участника — не более одной в каждой номинации.
2.4. На фотоконкурс предоставляются цветные и черно-белые фотоснимки в электронном виде в номинациях:
- Моя личная библиотека
- Библиотека, в которую хожу
2.5. Участники фотоконкурса гарантируют, что они являются авторами присланных (выставляемых) работ и факт участия в фотоконкурсе не нарушает права других лиц.
Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущенных участниками в связи с предоставлением на фотоконкурс фотографий, несут сами участники.
Принимая участие в конкурсе, автор тем самым дает свое согласие с тем, что его имя и фамилия, конкурсные фотографии могут быть использованы публично, без его дополнительного согласия и без уплаты ему какого-либо дополнительного вознаграждения.
Настоящей заявкой автор дает свое согласие сетевому изданию SakhaLife.ru и Национальной библиотеке РС(Я) на публикацию фотоматериалов и передает свое право на их распространение вместе с приведенными в заявке персональными данными об авторе.
Фотографии предоставляются без копирайтов и других обозначений авторства на снимках.
На фотоконкурс не принимаются фотографии, содержащие сцены насилия, обнаженную натуру, демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых норм морали, рекламу, агитацию за кандидата в депутаты и т.п.
Организаторы оставляют за собой право не принимать фотографии, не относящиеся к теме фотоконкурса, либо фотографии плохого качества и не соответствующие заявленным требованиям.
III. Порядок проведения фотоконкурса
3.1. Прием фоторабот для участия в конкурсе осуществляется с 10 по 25 мая 2021 года.
3.2. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить до 25 мая 2021 года включительно:
— фотоработы (в электронном виде). Каждая работа должна иметь описание, включающее в себя фамилию и имя автора, номинацию, название работы либо место, где сделана фотография.
Заявка направляется в электронном виде на e-mail: sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «Моя библиотека».
IV. Критерии оценки представленных на конкурс работ
— соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в данном Положении;
— художественный уровень произведения;
— оригинальность идеи и содержание работы;
— максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д.
V. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
5.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей состоится 27 мая 2021 года членами жюри в составе сотрудников сетевого издания SakhaLife.ruи Национальной библиотеки РС(Я).
5.2. Победители в каждой номинации будут отмечены памятными призами.
Организаторы оставляют за собой право при возникновении условий, препятствующих проведению фотоконкурса, изменить или перенести сроки его проведения.
Заявка на участие в фотоконкурсе «Моя библиотека»
- Ф.И.О. (полностью) автора работы
- Город (поселок)
- Возраст
- Номинация
- Название работы/место, где сделана фотография
- Контактный телефон автора
+7 (999) 174-67-82