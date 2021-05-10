10.05.2021
09:00
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Культура

Конкурс! Сфотографируй свою библиотеку!

Уважаемые читатели!

Сетевое издание SakhaLife.ru и Национальная библиотека РС(Я) приглашают вас принять участие в фотоконкурсе «Моя библиотека»

В нашем фотоконкурсе две номинации:

  • Моя личная библиотека
  • Библиотека, в которую хожу

Пришлите нам фотографию своей домашней библиотеки или любимой библиотеки, в которую записаны. 

Участие в обеих номинациях не возбраняется, а приветствуется!

Победителям будут вручены призы от редакции SakhaLife.ru и Национальной библиотеки РС(Я) – книги!

Сроки проведения: с 10 по 25 мая включительно

Итоги конкурса объявим 27 мая 2021 года – в День библиотек на SakhaLife.ru.

Отправляйте ваши фотографии на sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «Моя библиотека».

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ «МОЯ БИБЛИОТЕКА» 

I. Общие положения 

1.1. Организаторы конкурса сетевое издание SakhaLife.ruи Национальная библиотека РС(Я). 

1.2. Цель и задачи фотоконкурса: 

— продвижение культуры Якутии.
— продвижение книги и чтения.
— привлечение внимания к библиотекам.
— увеличение числа пользователей библиотек.
— содействие развитию творческого потенциала участников конкурса.
— популяризация фотографии как вида искусства. 

II. Условия участия (проведения) 

2.1. В фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений. 

2.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. 

2.3. Количество фоторабот от одного участника — не более одной в каждой номинации. 

2.4. На фотоконкурс предоставляются цветные и черно-белые фотоснимки в электронном виде в номинациях: 

  • Моя личная библиотека
  • Библиотека, в которую хожу

2.5. Участники фотоконкурса гарантируют, что они являются авторами присланных (выставляемых) работ и факт участия в фотоконкурсе не нарушает права других лиц. 

Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущенных участниками в связи с предоставлением на фотоконкурс фотографий, несут сами участники. 

Принимая участие в конкурсе, автор тем самым дает свое согласие с тем, что его имя и фамилия, конкурсные фотографии могут быть использованы публично, без его дополнительного согласия и без уплаты ему какого-либо дополнительного вознаграждения. 

Настоящей заявкой автор дает свое согласие сетевому изданию SakhaLife.ru и Национальной библиотеке РС(Я) на публикацию фотоматериалов и передает свое право на их распространение вместе с приведенными в заявке персональными данными об авторе. 

Фотографии предоставляются без копирайтов и других обозначений авторства на снимках. 

На фотоконкурс не принимаются фотографии, содержащие сцены насилия, обнаженную натуру, демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых норм морали, рекламу, агитацию за кандидата в депутаты и т.п. 

Организаторы оставляют за собой право не принимать фотографии, не относящиеся к теме фотоконкурса, либо фотографии плохого качества и не соответствующие заявленным требованиям. 

III. Порядок проведения фотоконкурса 

3.1. Прием фоторабот для участия в конкурсе осуществляется с 10 по 25 мая 2021 года

3.2. Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить до 25 мая 2021 года включительно: 

— фотоработы (в электронном виде). Каждая работа должна иметь описание, включающее в себя фамилию и имя автора, номинацию, название работы либо место, где сделана фотография. 

Заявка направляется в электронном виде на e-mail: sakhalife.ru@gmail.com с пометкой «Моя библиотека»

IV. Критерии оценки представленных на конкурс работ 

— соответствие фотографии требованиям и номинациям, указанным в данном Положении;
— художественный уровень произведения; 

— оригинальность идеи и содержание работы;
— максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, коллажирования, фотомонтажа и т.д. 

V. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

5.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей состоится 27 мая 2021 года членами жюри в составе сотрудников сетевого издания SakhaLife.ruи Национальной библиотеки РС(Я).

5.2. Победители в каждой номинации будут отмечены памятными призами. 

Организаторы оставляют за собой право при возникновении условий, препятствующих проведению фотоконкурса, изменить или перенести сроки его проведения. 

Заявка на участие в фотоконкурсе «Моя библиотека»  

  1. Ф.И.О. (полностью) автора работы
  2. Город (поселок) 
  3. Возраст 
  4. Номинация 
  5. Название работы/место, где сделана фотография 
  6. Контактный телефон автора
Фото: Национальная библиотека РС(Я)
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
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