Конкурс рукотворных кукол стартовал в Якутии

Миниатюрные принцессы, исторические герои и невероятной схожести животные – все это и не только собирается на ежегодном республиканском конкурсе рукотворных кукол. Здесь собираются юные мастера, которые умеют создавать красоту из самых разных материалов – от текстиля, то глины.

Ежегодно Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» совместно с Якутским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России» и музейным комплексом «Россия – моя история» организует самый творческий конкурс, нацеленный на формирование у девочек семейных ценностей и традиций семейного воспитания. Из года в год организаторы стараются вносить что-то новое и интересное, прислушиваясь к пожеланиям конкурсантов.

Так, в этом году будут представлены 8 номинаций:

— куклы-игрушки

— сувенирные куклы

— театральные куклы

— пальчиковые куклы

— интерьерные куклы

— национальные куклы

— утилитарные куклы (кукла-погремушка, кукла-грелка для чайников)

— витринные куклы

Еще одним нововведением этого года является то, что куклами смогут полюбоваться все желающие – состоится специальная выставка лучших работ в музейном комплексе «Россия – моя история».

Положение конкурса на сайте www.sakhaedu.ru

Заявки на участие в конкурсе направляются электронной почтой на e-mail: patriot-307@mail.ru в адрес Оргкомитета до 15 ноября 2019 года с пометкой «Конкурс рукотворной куклы».

Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, 35/7, каб. 6.

Координатор конкурса: Сивцев Павел Евсеевич, методист. Контактный телефон: 89142823272