Конкурс рукотворных кукол стартовал в Якутии
Миниатюрные принцессы, исторические герои и невероятной схожести животные – все это и не только собирается на ежегодном республиканском конкурсе рукотворных кукол. Здесь собираются юные мастера, которые умеют создавать красоту из самых разных материалов – от текстиля, то глины.
Ежегодно Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» совместно с Якутским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России» и музейным комплексом «Россия – моя история» организует самый творческий конкурс, нацеленный на формирование у девочек семейных ценностей и традиций семейного воспитания. Из года в год организаторы стараются вносить что-то новое и интересное, прислушиваясь к пожеланиям конкурсантов.
Так, в этом году будут представлены 8 номинаций:
— куклы-игрушки
— сувенирные куклы
— театральные куклы
— пальчиковые куклы
— интерьерные куклы
— национальные куклы
— утилитарные куклы (кукла-погремушка, кукла-грелка для чайников)
— витринные куклы
Еще одним нововведением этого года является то, что куклами смогут полюбоваться все желающие – состоится специальная выставка лучших работ в музейном комплексе «Россия – моя история».
Положение конкурса на сайте www.sakhaedu.ru
Заявки на участие в конкурсе направляются электронной почтой на e-mail: patriot-307@mail.ru в адрес Оргкомитета до 15 ноября 2019 года с пометкой «Конкурс рукотворной куклы».
Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, 35/7, каб. 6.
Координатор конкурса: Сивцев Павел Евсеевич, методист. Контактный телефон: 89142823272
Whatsapp +7 (999) 174-67-82