Конкурс песни и строя прошел в Высшей школе музыки

Конкурс «Смотр строя и песни», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Навеки останутся в памяти нашего народа имена героев, защищавших нашу Родину. И долг каждого взрослого – воспитывать у подрастающего поколения чувство долга, патриотизма и любви к своей стране, чтобы каждое поколение свято чтило память отцов и прадедов.



По традиции в нашей школе 28 февраля прошел смотр строя и песни, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс открыл духовой оркестр ВШМ под руководством А.Э. КУЗЬМИНА. С приветственным словом выступила и.о. ректора Надежда Михайловна ЗАЙКОВА.



Учащимся школы предстояло показать свою строевую подготовку, точность, правильность выполнения строевых команд командира, точность и правильность маршировки в колонне, четкость и правильность сдачи рапорта, выразительное исполнение песни и дикционная чёткость речёвки. Приняли участие обучающиеся с первого по 10 классы. Каждый горел желанием выглядеть бравым солдатом и победить. Самые юные участники праздника – обучающиеся начальных классов – ни в чем не уступали своим старшим товарищам, уверенно выполняли все команды, а их командиры бойко сдавали рапорт.



Все это оценивалось компетентным жюри. В состав жюри вошли: учитель физкультуры Дмитрий Васильевич ХАЛГАЕВ, представители Якутской кадетской школы-интернат: Семен Семенович БУРНАШОВ, Эрхан Аркадьевич ЗАРОВНЯЕВ, Юрий Алексеевич СИМОНОВ. Соревнование проводились по возрастным категориям: начальные классы с 1 по 4 классы, среднее звено с 5 по 7 классы, старшие классы с 8 по 10 классы. Компетентное жюри выявило победителей смотра среди обучающихся 1-10 классов:

Первые места по возрастным категориям заняли – 2 класс, 6 класс, 9 класс.

«Лучшая строевая подготовка» — 2 класс, 6, класс,9 класс.

«Лучшая военная подготовка» — 3 класс, 5 класс, 10, класс.

«Лучшее исполнение песни в строю» — 1 класс, 7 класс, 10 класс.

Лучшими командирами были признаны ДЬЯЧКОВА Настя (2 класс), ГРОМОВ Урсун (6 класс), ПОПОВА Люба (9 класс).



Члены жюри наградили победителей дипломами и кубками, а также подчеркнули, что Смотр строя и песни это не только соревнования, а еще и показатель сплоченности коллектива.