Конкурс памяти легендарного сына якутского народа
В Галерее национальных культур состоится Республиканская выставка-конкурс народных художественных промыслов «Кустук оһуордаах сырдыгар, Ылдьаа, эн олоҕун арыллар», посвященная 125-летию видного государственного и политического деятеля Якутии И.Е. Винокурова.
Конкурс проводится с целью стимулирования интереса мастеров декоративно-прикладного искусства к изучению истории родной республики и увековечивания светлой памяти легендарного сына якутского народа И.Е. Винокурова.
К участию приглашаются народные мастера, мастера-умельцы и студенты.
Изделия на участие в конкурсе принимаются по четырем основным номинациям: резьба по дереву, панно, рисунок, скульптура малых форм. Тематика выставки должна отражать жизнь и деятельность И.Е. Винокурова.
Открытие выставки состоится 20 апреля 14:00ч.
Мраморный зал, 2 этаж.
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
Подробная информация на сайте simekh-sakha.ru
Справки по тел.: 8-914-225-73-79, 8-964-419-02-06
+7 (999) 174-67-82