Конкурс памяти легендарного сына якутского народа

В Галерее национальных культур состоится Республиканская выставка-конкурс народных художественных промыслов «Кустук оһуордаах сырдыгар, Ылдьаа, эн олоҕун арыллар», посвященная 125-летию видного государственного и политического деятеля Якутии И.Е. Винокурова. Конкурс проводится с целью стимулирования интереса мастеров декоративно-прикладного искусства к изучению истории родной республики и увековечивания светлой памяти легендарного сына якутского народа И.Е. Винокурова. К участию приглашаются народные мастера, мастера-умельцы и студенты. Изделия на участие в конкурсе принимаются по четырем основным номинациям: резьба по дереву, панно, рисунок, скульптура малых форм. Тематика выставки должна отражать жизнь и деятельность И.Е. Винокурова. Открытие выставки состоится 20 апреля 14:00ч. Мраморный зал, 2 этаж. Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Подробная информация на сайте simekh-sakha.ru Справки по тел.: 8-914-225-73-79, 8-964-419-02-06

Фото: Центр народного искусства "Симэх" Источник: Центр народного искусства "Симэх"

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