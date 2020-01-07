07.01.2020
22:13
373
Культура & Образование
Конкурс «Новые имена Якутии» и «Бал юных дарований» перенесены
Объявленные ранее «XX Республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии» и «Бал юных дарований», которые должны были состояться 9-12 января и 13 января соответственно, перенесены.
Перенос мероприятий произошел в связи с неблагополучной эпидемиолологической ситуацией по заболеваемостью корью — Постановление Главного государственного санитарного врача по РС(Я) от 18.12.2019 г. «О мерах по ликвидации вспышки кори в Республике Саха (Якутия)».
О дате проведения конкурса и Бала юных дарований будет сообщено дополнительно.
Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Якутии
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