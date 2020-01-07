Конкурс «Новые имена Якутии» и «Бал юных дарований» перенесены

Объявленные ранее «XX Республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии» и «Бал юных дарований», которые должны были состояться 9-12 января и 13 января соответственно, перенесены.

Перенос мероприятий произошел в связи с неблагополучной эпидемиолологической ситуацией по заболеваемостью корью — Постановление Главного государственного санитарного врача по РС(Я) от 18.12.2019 г. «О мерах по ликвидации вспышки кори в Республике Саха (Якутия)».

О дате проведения конкурса и Бала юных дарований будет сообщено дополнительно.