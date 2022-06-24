Конкурс новобрачных «Признание в любви и верности»

08 июля День семьи, любви и верности — это отличный повод сказать о своих чувствах второй половинке.

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) совместно с Управлением ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия) в рамках VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» и Семейного фестиваля, посвященного Всероссийскому дню семьи, любви и верности, проводит среди новобрачных, зарегистрировавших брак в период с 08.07.2021 по 01.07.2022г., конкурс «Признание в любви и верности».

За первое место – Легендарный круиз на Ленские столбы на теплоходе от Ленатурфлота. Прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты, совместить отдых на природе с насыщенной развлекательной программой на борту захватывающего круиза по Лене. https://lenaturflot.ru/

За второе место –Семейный отдых на современной турбазе с видом на Ленские столбы Lena pillars batamay camp, с. Тумул, участок Батамай. https://lenapillarscamp.com/

За третье место – Сертификат на посещение Парка активного отдыха, ресторана «Высота 160», расположенной на сопке с панорамным видом на Якутск «Урдэл». https://yrdelpark.ru/

Проявите свою фантазию и находчивость, снимите свое признание в любви на видео продолжительностью не более 1 минуты и отправьте на электронную почту: Mikhaylova.anna@sakha.gov.ru

Заключительный этап конкурса и награждение трех победителей и трех номинантов состоится 08.07.2022г. в г. Якутске на Комсомольской площади. Ваше признание увидят все, а вы сможете выиграть ценные подарочные сертификаты на незабываемое семейное путешествие и активный отдых, а также три поощрительных подарочных сертификата по 3 000 руб.