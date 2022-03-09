09.03.2022
20:48
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Светская хроника

Конкурс «Миссис Нюрба-2022»

На районном конкурсе «Миссис Нюрба-2022», прошедшем  в рамках Года матери в Республике Саха (Якутия) и 25-летия города Нюрбы, приняли участие 9 участниц. В течение трех недель красавицы активно готовились и репетировали каждый день, сообщает ЯСИА.

За титул «Миссис Нюрба-2022» конкурсантки боролись в 6 этапах, где каждая смогла раскрыть свое обаяние, талант, интеллект, красоту и грацию. Идеал женственности и изящества выбирал мужской состав жюри, мнение которых сошлось в единогласном решении.  Титул «Миссис Нюрба-2022» был присужден Аэлите Дьячковской,  начальнику дорожно-эксплуатационного участка Нюрбинского филиала АО «РИК Автодор». Звание «1 вице-миссис Нюрба-2022» завоевала Александра Захарова, воспитательница детского сада «Сайдыы» села Нюрбачан, титул «2 вице-миссис Нюрба-2022» присуждено Анне Дмитриевой, тренеру по фитнесу. Помимо этого, все участницы стали обладательницами специальных номинаций красоты и грации.

Весенний проект творческой команды ДК «Кыталык» им Н.И Харитонова-Николая Чуор дал  старт масштабным мероприятиям в рамках юбилейного года,  проведение которых станут  самыми интересными и яркими событиями культурной и общественной жизни юбилейной Нюрбы.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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