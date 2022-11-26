Конкурс мастерства среди рабочих специальностей на призы Якутской гордумы

Финальный этап ежегодного городского конкурса профессионального мастерства среди специальностей среднего специального образования на призы Якутской городской Думы состоялся 25 ноября на базе ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина».

Конкурс по выявлению лучшего обладателя рабочей специальности прошел по пяти направлениям: «Лучший сварщик», «Лучший электрик», «Лучший автомеханик», «Лучший автослесарь», «Лучший ювелир».

В своей речи Альберт Семенов отметил, что ежегодный городской конкурс профессионального мастерства Якутская городская Дума учредила для поддержки рабочих профессий, повышения их значимости и престижа.

«Городу Якутску нужны профессиональные, талантливые люди с техническими, рабочими специальностями. Нельзя недооценивать роль профессий рабочих специальностей среднего специального образования в современном мире, ведь усилиями именно этих специалистов в экстремальных климатических условиях нашей республики обеспечивается нормальная, полноценная жизнь людей в городах и селах», — сказал Председатель Якуткой городской Думы Альберт Семенов.

Он выразил благодарность Министерству образования и науки РС(Я), ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж им. В.Н. Членова», ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина» за поддержку инициативы Якутской городской Думы и помощь в реализации идеи.

Всего в конкурсе приняли участие 270 студентов средних профессиональных учебных заведений г.Якутска, ГО «Жатай», с. Намцы, пгт. Нижний Бестях. В финальном этапе состязались порядка 50 участников.

По итогам конкурса, «Лучшим сварщиком» стал студент Якутского индустриально-педагогического колледжа Дмитрий Семенов, «Лучшим электриком» — студент Якутского промышленного техникума Александр Подлужный, «Лучшим автомехаником» — студент Якутского индустриально-педагогического колледжа Василий Спиридонов.

Звания «Лучшего автослесаря» был удостоен Данил Покашевский, студент Якутского индустриально-педагогического колледжа, а «Лучшим ювелиром» была названа студентка Якутского промышленного техникума Мария Филиппова.

Все участники получили сертификаты об участии, а победители были награждены кубками, дипломами и ценными призами.