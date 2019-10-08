Конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» стартует с 24 ноября

В рамках зимнего Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» ежегодно проводится Международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Организатором конкурса выступает Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска. Конкурс будет проводиться с 24 ноября по 1 декабря в столице.

Проведение Международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» приобретает все больший интерес, растет профессиональный уровень скульпторов по льду и снегу.

«За годы проведения на этом престижном конкурсе приняли участие команды скульпторов из разных стран таких, как Канада, Монголия, Китай, Республика Беларусь, Голландия, Франция, а также из регионов России, улусов республики и Якутска», — рассказали в управлении культуры и духовного развития окружной администрации.

Горожане и гости столицы с интересом посещают «Ледовый парк», Ледовый конкурс стал стимулом для проведения внутренних конкурсов на территориях общеобразовательных школ и учреждений. Повышается интерес к празднику и конкурсу среди горожан, расширяется география и количество участников, что является признанием города Якутска культурной столицей Арктики, конкурентоспособной в продвижении проекта для развития туризма и предпринимательства на Всероссийском уровне.