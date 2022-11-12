Конкурс красоты коров и быков объявлен в Якутии

Вновь объявлен в Якутии конкурс красоты коров по инициативе Дома народного творчества «Аартык» имени А.С.Бродникова Телейского наслега Чурапчинского улуса. К участию допускаются рогатые красавицы со всей республики. Лучшей буренке или бычку достанется 40-литровый бидон, сообщает тгк PRyanya Якутия В прошлый раз победителями конкурса «Симэммит мааныкай» среди КРС стали быки-близнецы Оотой и Тоотой из села Баяга Таттинского улуса.

Фото: тгк PRyanya Якутия Источник: тгк PRyanya Якутия

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх