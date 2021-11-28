Конкурс, который придумал школьник из Якутии, поддержали в 85 регионах страны

Глава Якутии Айсен Николаев поделился в Инстаграм: «Всего год назад, на встрече с активистами детских движений республики, ученик Городской классической гимназии города Якутска Кирилл Горохов поделился со мной идеей организации конкурса «Смотри, это Россия». Я поддержал этот проект, и конкурс был запущен. Тогда мы и представить себе не могли, что он станет таким масштабным!

В этом году конкурс объединил более 18 000 школьников из всех 85 регионов нашей страны. Пример Кирилла показал, что любую идею возможно воплотить в жизнь, главное — не бояться мечтать и творить!

Сам с удовольствием посмотрел ролики на lookitsrussia.ru и восхищен тем, с какой любовью и гордостью дети со всей России представляют историю, традиции и культуру своего родного края. Команды постарались на славу, очень творчески отнеслись к съемкам своих видеооткрыток.

Я уже проголосовал через свой аккаунт «ВКонтакте». Вы тоже можете отдать свои голоса за понравившееся видео до 9 декабря».

Если вы хотите привлечь к голосованию знакомых, друзей, вам необходимо зайти в раздел голосования на сайте https://lookitsrussia.ru/golosovanie/