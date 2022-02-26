Конкурс грантов для волонтеров в сфере культуры

В рамках национального проекта «Культура» волонтеры могут получить гранты на проекты в сфере культурного наследия

Объявлен конкурс на предоставление грантов добровольческим (волонтерским) некоммерческим организациям в рамках программы «Волонтеры культура» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Как рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин, заявки на получение гранта принимаются до 17 марта.

— Этот год объявлен Годом культурного наследия народов России​. В связи с этим конкурс на получение грантов среди волонтерских организаций сферы культуры проводится в том числе в сфере культурного наследия и сохранения объектов культурного наследия. Одним из самых значимых событий с участием волонтеров в рамках Года культурного наследия народов России в Якутии станет Межрегиональный фестиваль хранителей наследия «Омоллоон-фест». Планируется, что он состоится в теплое время года на территории музеев под открытым небом, созданных Суоруном Омоллооном. Программа фестиваля будет включать работы по восстановлению памятников деревянного зодчества, мастер-классы и открытые лекции с участием историков, музееведов, активистов волонтерского движения республиканского и федерального уровня, — рассказал Владислав Левочкин.

Грант предоставляется на реализацию проектов по следующим направлениям в сфере культуры:

1) добровольческие (волонтерские) проекты в сфере культурного наследия народов Российской Федерации;

2) добровольческие (волонтерские) проекты в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

3) добровольческие (волонтерские) проекты содействия в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры;

4) развитие добровольчества в учреждениях культуры.

Условия и порядок проведения конкурса, требования к заявке, Положение о конкурсном отборе размещены на официальном сайте ООГО «Российский фонд культуры». Дата начала реализации мероприятий в рамках реализации проекта должна быть не ранее 25 апреля 2022 года, реализация проектов должна быть завершена не позднее 25 октября 2022 года.

Заявки подаются через электронную площадку конкурсов ООГО «Российского фонда культуры», доступную по адресу https://konkurs.rcfoundation.ru Дата завершения приема заявок — 17 марта 2022 года до 19.00 московского времени. Заявки, поступившие после 19.00, а также переданные по факсу или электронной почте не рассматриваются. Результаты конкурса будут опубликованы на konkurs.rcfoundation.ru.