Конкурс грантов АЭБ – большое подспорье для НКО и волонтеров

Проект руководителя Общественного фонда имени Д.Г. Макарова «Зеленый пояс Вилюя» Прасковьи МАКАРОВОЙ, дед которой Дмитрий Андреевич ПОСКАЧИН был солдатом Великой Отечественной войны, стал одним из победителей конкурса грантов Алмазэргиэнбанка 2020 года. Благодаря усилиям фонда, добровольцев и поддержке банка яблоневый сад Победы из 265 саженцев появился в Вилюйском районе.

“Основной идеей проекта является посадка сибирских яблонь в скверах и на площадях Победы в населенных пунктах Вилюйского района. Почему именно яблони? Потому что наши солдаты-земляки, шедшие из Якутии через всю Россию и до Европы, видя цветение яблоневых садов, наверняка, восхищались и сравнивали их со своими родными березками, такими же нежными и светлыми. Эти яблони должны напоминать нам, потомкам тех солдат, путь, который прошли наши деды, защищая Родину. Это первая зима наших саженцев, которые пока не отошли от «сна», поэтому о настоящих результатах проекта еще рано говорить, саженцам необходимо сейчас оправиться от суровой зимы. Состояние наших садов мы сможем оценить только к средине июня. Надеемся, что все деревья пережили холода и будут расти дальше, радуя жителей Вилюйского района”, — сообщила Прасковья Гаврильевна.

Она также еще раз поблагодарила банк за поддержку и отметила, что конкурс грантов АЭБ – это надежда на реализацию планов и проектов НКО и волонтеров, которые хотят изменить жизнь республики к лучшему.

«Все мы хотим сделать доброе дело, и хорошо, что наш региональный банк стремится оказать людям поддержку в таких начинаниях. Мы рады, что стали победителями в прошлом году. И призываем всех, у кого есть идеи, воспользоваться возможностью получить грант на реализацию своего социального проекта. От себя мы также хотели бы предложить банку расширить перечень категорий участников конкурса, чтобы у инициативных групп населения, незарегистрированных как юрлица, была возможность участия в конкурсе. Ведь юридическим лицам труднее функционировать: нести расходы, вести финансовую и налоговую отчётности, поэтому не каждый готов регистрироваться. А стремление и идеи у людей есть», — отметила Прасковья Макарова.

Напоминаем, что АЭБ ведет прием заявок от некоммерческих организаций (НКО) и корпоративных волонтёров АЭБ на участие в конкурсе социальных и благотворительных проектов. Если у вас есть идеи и желание сделать наш город и республику лучше, то конкурс грантов Алмазэргиэнбанка – это отличный шанс воплотить свои инициативы в реальность. Фонд конкурса составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

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Заявки на участие с сопутствующими документами принимаются до 13 мая. Вы можете направить их в формате PDF на почту grantaeb@albank.ru ⠀

Ознакомиться с положением конкурса, графиком проведения и со списком необходимых документов можно, пройдя по ссылке: https://albank.ru/ru/invest/about/social-responsibility/index.php , а также по телефону +7914-270-10-82.

Администратор конкурса — Единый ресурсный центр РС(Я).