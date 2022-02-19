Конкурс «Графика народов Севера»

Фонд «Искусство наций» (г. Москва) в рамках проекта «Графика народов Севера» анонсирует проведение конкурса для художников-графиков Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, а также для представителей народов, населяющих данные территории, но в момент проведения конкурса находящихся за их пределами.

Проект осуществляется при поддержке фонда Президентских грантов.

Данный проект направлен на сохранение, актуализацию и развитие тиражной графики среди художников Севера как способа выражения национальной идентичности и продолжения уникальных региональных традиций в изобразительном искусстве, а также на сокращение региональной изоляции художников Севера и популяризацию тиражной графики народов Севера внутри самих этносов, в среде зрителей и на арт-рынке.

Прием заявок участников осуществляется с «07»февраля 2022 г. по «03»апреля 2022 г.

В ходе конкурса будут отобраны различные работы художников для экспонирования в государственных музеях 5 крупнейших городов России.

Более того, 10 лучших, по итогам конкурса, художников будут приглашены в Москву с 30.05.2022 г. по 28.06.2022 г. для обучения на мастер-классах по созданию произведений тиражной графики в разных техниках.

Расходы на перелёт, проживание и обучение участников Фонд берет на себя.

Подать заявку на участие и ознакомиться с правилами проведения конкурса можно на официальном сайте проекта: https://sever.artofthenations.org/