Конкурс для учащихся Якутии #задайвопросВячеславуШтырову

26 марта министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев и руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Ольга Яшина вместе с помощником Государственного советника Республики Саха (Якутия) Вячеслава Штырова обсудили открытие конкурса #задайвопросВячеславуШтырову.

В рамках ежегодного Дальневосточного конкурса «Я-инженер», который проводится под патронатом Государственного советника Республики Саха (Якутия) Вячеслава Штырова, объявляется конкурс вопросов по итогам просмотра телефильма «По следам Схемы-2020» среди учащихся старших классов школ, средне специальных и высших учебных заведений.

Целью конкурса является профориентация молодежи, привлечение внимания к инженерным, техническим специальностям, работе в крупных промышленных компаниях, ведущих свою деятельность на территории Якутии, а также других специальностей.

В республике идет активное обсуждение документального фильма «По следам Схемы-2020», посвященного реализации стратегического документа – Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года. В фильме рассказывается о том, какие проекты были внедрены в области промышленности, сельского хозяйства и других отраслях экономики; о том, какой эффект получила республика от их реализации.

Особое внимание в фильме уделено одной из главных целей Схемы-2020 – созданию высокооплачиваемых рабочих мест для молодежи республики. Показаны конкретные примеры, когда молодые ребята, получив образование, сумели найти работу на вновь созданных предприятиях, создать и обеспечить свои семьи.

Суть конкурса состоит в следующем.

1. Необходимо посмотреть фильм «По следам Схемы-2020» (который размещен на канале Государственного советника Республики Саха (Якутия) Вячеслава Штырова по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=RIQKZ5IarIc&t=29s.

2. Задать свой вопрос по итогам просмотра фильма. Вопрос может касаться как событий, описанных в фильме, так и в целом истории развития республики, ее будущего.

3. Сформулировать по какому пути, по вашему мнению, нужно дальше развиваться республике.

4. Важно представиться: назвать свое ФИО, место проживания и обучения.

Вопрос и мнение нужно снять на видео и отправить на электронный адрес: zadai.vopros2021@mail.ru

После окончания приема вопросов среди них будут определены лучшие, на которые в видеоформате ответит Государственный советник Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров. Авторы лучших вопросов будут поощрены.

Срок предоставления вопросов и мнений по развитию республики: до 27 апреля 2021 года.