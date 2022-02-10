Конкурс для отбора ведущего фестиваля «Muus uSTAR»

До 18 февраля 2022 года (включительно) продлён срок приёма заявок на конкурс «ТОП ведущий», победители которого станут ведущими молодежного фестиваля «Muus uSTAR».

Участниками конкурса могут стать молодые ведущие, дикторы в возрасте от 14 до 35 лет; блогеры с количеством подписчиков в социальной сети свыше 1500 человек.

Для участия в конкурсе на роль ведущего участникам необходимо в срок до 18 февраля 2022 года (включительно) направить заявку по форме, приложенной к положению о конкурсе, на электронную почту minmol.sakha1@gmail.com с указанием ФИО, года рождения, контактного номера телефона и места работы/учёбы.

Конкурсная комиссия определит победителей до 28 февраля 2022 года.

Конкурс проводится в онлайн и офлайн форматах.

Для участия в конкурсе на роль ведущего в офлайн формате необходимо:

— предоставить подтверждающие видео своей работы на офлайн мероприятии в роли ведущего (2 видео длительностью до 3 (трёх) минут каждое).

— отправить видеопрезентацию продолжительностью не более 5 минут.

— отправить заявку согласно форме, приложенной к настоящему положению;

— пройти собеседование с членами комиссии в день проведения конкурсной комиссии.

Для участия в Конкурсе на роль ведущего в онлайн формате необходимо:

— отправить видеопрезентацию продолжительностью не более 5 минут.

— отправить заявку согласно форме, приложенной к настоящему положению;

— пройти собеседование с членами комиссии в день проведения конкурсной комиссии.

Требование к видеопрезентации:

— съемку и монтаж осуществляет участник. Приветствуются любые виды творчества при монтаже видео.

— видео должно быть вертикальном расположении.

— минимальное разрешение видео 1280 на 720.

— видео должно быть сохранено в Google-диске с указанием ФИО, года рождения, контактного номера телефона и места работы/учебы по ссылке:https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fe2XgTw9dLL6QulaY474PBP0Sr3QR3Xm

ФОРМА ЗАЯВКИ

ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА

Контакты для справок: 8 (4112) 507-127, 8 924 595 81 29.