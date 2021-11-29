II Республиканский дистанционный конкурс детского творчества

«Дети Арктики»

(8 ноября — 1декабря 2021г.)

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых с 8 ноября по 1 декабря проводитII Республиканский дистанционный конкурс детского творчества «Дети Арктики».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

Фото или видео публикуется в соцсетиInstagram с открытой страницы участника либо руководителя с отметкой соответствующего хештега группы.

1 ГРУППА (#Конкурс1ДетиАрктики2021)

«Цирковое искусство» — цирковые жанры и оригинальные номера

2 ГРУППА (#Конкурс2ДетиАрктики2021)

-Конкурс рисунков«Я люблю цирк»

3 ГРУППА (#Конкурс3ДетиАрктики2021)

«Хореография» — хореографические коллективы, студии, солисты и т.д.

4 ГРУППА (#Конкурс4ДетиАрктики2021)

«Конкурс поделок «Цирк будущего»

5 ГРУППА (#Конкурс5ДетиАрктики2021)

«Музыка» — инструментальные коллективы, солисты и т.д.

Условия конкурса: Участники 1,3,5 групп конкурса (солисты, дуэты, трио, квартеты, квинтеты, студии, ансамбли, коллективы ит.д.) публикуют одинисполняемый номер длительностью до 5 минут (номер, вокал, музыкальное произведение).

Участники конкурса 2, 4 группы публикуют фотографии своих работ с описанием.

Фото или видео публикуется в Instagram с открытой страницыучастника либо руководителя с отметкой соответствующего хештега группы.

Участниками могут быть все желающие в возрасте от3-х до 18-ти лет.

В каждой группе участники разделяются на возрастные категории участников:

— дети от 3-х до 6-ти лет;

— от 7-ми до 10-ти лет;

— от 11-ти до 14-ти лет;

— от 15-ти до 18 лет;

Подписка и отметка страницы instagram @sakhadiamondcircus обязательна!

Работы принимаются в срок до 18.00ч28 ноября.

29-30 ноября – работа жюри.

1 декабря – подведение итогов.

До 3 декабря — выдача дипломов и сертификатов.

Заявки подаются по форме в соответствии с Приложением №1 к Положению конкурса.

К заявке прилагается работа участника или коллектива и чек об оплате взноса.

Заявку нужно скачать на сайте http://diamond-circus.ru/news/polozhenie-ii-respublikanskogo-distantsionnogo-konkursa-detskogo-tvorchestva-deti-arktiki/

Стоимость участия в конкурсе: 300 рублей с каждого участника.

После регистрации по WhatsApp вам будет отправлена информация об оплате за участие.

Конкурсные работы и заявки на участие принимаются по WhatsApp с 09:00 до 18:00 ч.

ГРУППЫ 1, 3, 5 регистрацию проходят в WhatsApp

по номеру тел. +79142932570 – Анастасия

ГРУППЫ 2 и 4 регистрацию проходят в WhatsApp

по номеру тел. +79241758747 –Аграфена

Подведение итогов: Итоги Конкурса по возрастным группамбудут опубликованы на сайтеhttp://diamond-circus.ru/и на странице Instagramорганизатора@sakhadiamondcircus1 декабря 2021 года.

НАГРАДЫ КОНКУРСА

Всем участникам высылаются сертификаты участника по указанной электронной почте.

В каждой возрастной категории присуждаются I, II, III места. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами.

Жюри имеет право присуждать не все звания, делить звания между участниками, присуждать награды педагогам, назначать специальные призы.

По всем интересующим вопросам обращаться по номеру:

+7-914-293-25-70 – Тимофеева Анастасия Артуровна