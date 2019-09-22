Конкурс детского рисунка «Дружба народов – мир на Земле»
Конкурс проводится в целях поддержки талантливых детей, формирования культуры межнациональных отношений, популяризации, расширения и углубления знаний среди подрастающего поколения о народах, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), воспитания чувства любви к родному краю, уважения к культуре и традициям разных народов, развития у детей творческого потенциала средствами изобразительного искусства, развития мышления, воображения, выявления талантливых детей в области художественного творчества.
Конкурс проводится общественным движением «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» при поддержке Ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Исторического парка «Россия — моя история».
К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте от 7 до 15 лет, проживающие на территории Республики Саха (Якутия).
Заявки на участие в Конкурсе принимаются от родителей (законных представителей), учителей и педагогов с 9 по 27 сентября 2019 года (до 18:00 часов по местному времени), включительно. Контактный телефон 8(4112)328360, адрес электронной почты parta2004@mail.ru (с указанием темы — конкурс рисунков).
Оригиналы заявки и рисунка участника направляются в адрес организационного комитета по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Пояркова, дом 4, каб. 223, АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского».
ПОЛОЖЕНИЕ
Республиканского конкурса детского рисунка
«Дружба народов – мир на Земле»,
посвященного 25-летию со дня образования общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» и
Году консолидации в Республике Саха (Якутия)
- Общие положения.
1.1. Положение конкурса детского рисунка «Дружба народов – мир на Земле» устанавливает правила организации и проведения конкурса детского рисунка «Дружба народов – мир на Земле», порядок участия в Конкурсе и определения его победителей.
1.2. Конкурс проводится в целях поддержки талантливых детей, формирования культуры межнациональных отношений, популяризации, расширения и углубления знаний среди подрастающего поколения о народах, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), воспитания чувства любви к родному краю, уважения к культуре и традициям разных народов, развития у детей творческого потенциала средствами изобразительного искусства, развития мышления, воображения, выявления талантливых детей в области художественного творчества.
1.3. Конкурс проводится общественным движением «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» при поддержке Ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Исторического парка «Россия — моя история».
1.4. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется организационным комитетом, состав которого утвержден согласно приложению №1 к настоящему Положению.
1.5. Оценка конкурсных работ и определение победителей осуществляется организационным комитетом Конкурса.
1.6. Информация о порядке проведения Конкурса размещается на официальных сайтах АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия), Исторического парка «Россия — моя история», а также через иные государственные и негосударственные средства массовой информации.
1.7. К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте от 7 до 15 лет, проживающие на территории Республики Саха (Якутия).
1.8. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой возрастной категории.
1.9. Информация о дате, времени и месте торжественной церемонии награждения победителей конкурса размещается на официальных сайтах АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия), Исторического парка «Россия — моя история», а также через иные государственные и негосударственные средства массовой информации.
2. Сроки и порядок подачи заявки на участие в конкурсе.
2.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от родителей (законных представителей), учителей и педагогов с 9 по 27 сентября 2019 года (до 18:00 часов по местному времени), включительно. Контактный телефон 8(4112)328360, адрес электронной почты parta2004@mail.ru (с указанием темы — конкурс рисунков).
Оригиналы заявки и рисунка участника направляются в адрес организационного комитета по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Пояркова, дом 4, каб. 223, АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского».
2.2. Заявки подаются по форме в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.
2.3. К заявке прилагается конкурсная работа в виде рисунка «Дружба народов – мир на Земле».
3. Требования к конкурсным работам.
3.1. Конкурсная работа должна быть представлена в формате не менее стандартного листа А4 и не более стандартного листа А3 и соответствовать тематике Конкурса. В правом нижнем углу конкурсной работы должна быть указана следующая информация:
название конкурсной работы;
фамилия и имя автора;
возраст (полных лет);
класс и наименование образовательной организации (при наличии);
муниципальное образование.
3.2. Конкурсные работы, поданные с нарушением требований настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
3.3. Присланные на Конкурс работы выставляются в Историческом парке «Россия – моя история».
3.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются. Организатор оставляет за собой право на опубликование и размещение рисунков Конкурса в средствах массовой информации, периодических и печатных изданиях.
4. Порядок оценки конкурсных работ и принятия решения о победителях и призерах конкурса.
4.1. Поступившие конкурсные работы проверяются на соответствие пункту 3 Положения. Принятые к участию в Конкурсе работы направляются членам организационного комитета для оценки.
4.2. Организационный комитет в период с 1 по 10 октября 2019 года проводит оценку конкурсных работ. Результаты оценки конкурсных работ оформляются протоколом организационного комитета.
4.3. Для обеспечения беспристрастности и объективности в оценке поступающих работ для членов организационного комитета сохраняется конфиденциальность персональных данных авторов рисунков посредством присвоения работам порядковых номеров в соответствии с датой и временем их поступления.
4.4. При оценке работ применяются следующие критерии:
— соответствие теме Конкурса;
— самостоятельность выполнения работы;
— техника и качество выполнения работы.
4.5. Работы оцениваются в трех возрастных категориях:
— 7-9 лет;
— 10-12 лет;
— 13-15 лет.
4.6. Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы и призы. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты участников Конкурса.
4.7. Победившие в возрастных категориях работы будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе творческих работ учащихся «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ», который проводится Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России», г.Москва.
4.8. Перечень победителей Конкурса размещается на официальных сайтах АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия), Исторического парка «Россия — моя история», а также через иные государственные и негосударственные средства массовой информации.
5. Организационное, техническое, информационное и финансовое обеспечение конкурса.
5.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение Конкурса
осуществляется АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского»,
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), общественным
движением «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», Историческим парком
«Россия — моя история».
Приложение № 2
к Положению конкурса детского рисунка «Дружба народов – мир на Земле»
Заявка на конкурс
Название конкурсной работы
Фамилия и имя автора
Дата рождения
Класс и наименование образовательной организации (при наличии)
Муниципальное образование
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
Контактный телефон
Фамилия, имя, отчество, должность, место работы лица, оказавшего консультативную и методическую помощь участнику конкурса в подготовке конкурсной работы (в случае наличия такого лица)
Приложение: рисунок «Дружба народов – мир на Земле».
Whatsapp +7 (999) 174-67-82