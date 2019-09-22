Конкурс детского рисунка «Дружба народов – мир на Земле»

Конкурс проводится в целях поддержки талантливых детей, формирования культуры межнациональных отношений, популяризации, расширения и углубления знаний среди подрастающего поколения о народах, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), воспитания чувства любви к родному краю, уважения к культуре и традициям разных народов, развития у детей творческого потенциала средствами изобразительного искусства, развития мышления, воображения, выявления талантливых детей в области художественного творчества.

Конкурс проводится общественным движением «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» при поддержке Ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Исторического парка «Россия — моя история».

К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте от 7 до 15 лет, проживающие на территории Республики Саха (Якутия).

Заявки на участие в Конкурсе принимаются от родителей (законных представителей), учителей и педагогов с 9 по 27 сентября 2019 года (до 18:00 часов по местному времени), включительно. Контактный телефон 8(4112)328360, адрес электронной почты parta2004@mail.ru (с указанием темы — конкурс рисунков).

Оригиналы заявки и рисунка участника направляются в адрес организационного комитета по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Пояркова, дом 4, каб. 223, АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского».

ПОЛОЖЕНИЕ

Республиканского конкурса детского рисунка

«Дружба народов – мир на Земле»,

посвященного 25-летию со дня образования общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» и

Году консолидации в Республике Саха (Якутия)

Общие положения.

1.1. Положение конкурса детского рисунка «Дружба народов – мир на Земле» устанавливает правила организации и проведения конкурса детского рисунка «Дружба народов – мир на Земле», порядок участия в Конкурсе и определения его победителей.

1.2. Конкурс проводится в целях поддержки талантливых детей, формирования культуры межнациональных отношений, популяризации, расширения и углубления знаний среди подрастающего поколения о народах, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), воспитания чувства любви к родному краю, уважения к культуре и традициям разных народов, развития у детей творческого потенциала средствами изобразительного искусства, развития мышления, воображения, выявления талантливых детей в области художественного творчества.

1.3. Конкурс проводится общественным движением «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» при поддержке Ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Исторического парка «Россия — моя история».

1.4. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется организационным комитетом, состав которого утвержден согласно приложению №1 к настоящему Положению.

1.5. Оценка конкурсных работ и определение победителей осуществляется организационным комитетом Конкурса.

1.6. Информация о порядке проведения Конкурса размещается на официальных сайтах АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия), Исторического парка «Россия — моя история», а также через иные государственные и негосударственные средства массовой информации.

1.7. К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте от 7 до 15 лет, проживающие на территории Республики Саха (Якутия).

1.8. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой возрастной категории.

1.9. Информация о дате, времени и месте торжественной церемонии награждения победителей конкурса размещается на официальных сайтах АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия), Исторического парка «Россия — моя история», а также через иные государственные и негосударственные средства массовой информации.

2. Сроки и порядок подачи заявки на участие в конкурсе.

2.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от родителей (законных представителей), учителей и педагогов с 9 по 27 сентября 2019 года (до 18:00 часов по местному времени), включительно. Контактный телефон 8(4112)328360, адрес электронной почты parta2004@mail.ru (с указанием темы — конкурс рисунков).

Оригиналы заявки и рисунка участника направляются в адрес организационного комитета по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Пояркова, дом 4, каб. 223, АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского».

2.2. Заявки подаются по форме в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.

2.3. К заявке прилагается конкурсная работа в виде рисунка «Дружба народов – мир на Земле».

3. Требования к конкурсным работам.

3.1. Конкурсная работа должна быть представлена в формате не менее стандартного листа А4 и не более стандартного листа А3 и соответствовать тематике Конкурса. В правом нижнем углу конкурсной работы должна быть указана следующая информация:

название конкурсной работы;

фамилия и имя автора;

возраст (полных лет);

класс и наименование образовательной организации (при наличии);

муниципальное образование.

3.2. Конкурсные работы, поданные с нарушением требований настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.

3.3. Присланные на Конкурс работы выставляются в Историческом парке «Россия – моя история».

3.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются. Организатор оставляет за собой право на опубликование и размещение рисунков Конкурса в средствах массовой информации, периодических и печатных изданиях.

4. Порядок оценки конкурсных работ и принятия решения о победителях и призерах конкурса.

4.1. Поступившие конкурсные работы проверяются на соответствие пункту 3 Положения. Принятые к участию в Конкурсе работы направляются членам организационного комитета для оценки.

4.2. Организационный комитет в период с 1 по 10 октября 2019 года проводит оценку конкурсных работ. Результаты оценки конкурсных работ оформляются протоколом организационного комитета.

4.3. Для обеспечения беспристрастности и объективности в оценке поступающих работ для членов организационного комитета сохраняется конфиденциальность персональных данных авторов рисунков посредством присвоения работам порядковых номеров в соответствии с датой и временем их поступления.

4.4. При оценке работ применяются следующие критерии:

— соответствие теме Конкурса;

— самостоятельность выполнения работы;

— техника и качество выполнения работы.

4.5. Работы оцениваются в трех возрастных категориях:

— 7-9 лет;

— 10-12 лет;

— 13-15 лет.

4.6. Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы и призы. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты участников Конкурса.

4.7. Победившие в возрастных категориях работы будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе творческих работ учащихся «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ», который проводится Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России», г.Москва.

4.8. Перечень победителей Конкурса размещается на официальных сайтах АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия), Исторического парка «Россия — моя история», а также через иные государственные и негосударственные средства массовой информации.

5. Организационное, техническое, информационное и финансовое обеспечение конкурса.

5.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение Конкурса осуществляется АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского», Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), общественным движением «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», Историческим парком «Россия — моя история».



Приложение № 2

к Положению конкурса детского рисунка «Дружба народов – мир на Земле»

Заявка на конкурс

Название конкурсной работы

Фамилия и имя автора

Дата рождения

Класс и наименование образовательной организации (при наличии)

Муниципальное образование

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Контактный телефон

Фамилия, имя, отчество, должность, место работы лица, оказавшего консультативную и методическую помощь участнику конкурса в подготовке конкурсной работы (в случае наличия такого лица)

Приложение: рисунок «Дружба народов – мир на Земле».