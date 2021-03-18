Конкурс CREATHON — уникальный шанс попасть в команду «Союзмультфильма»

Конкурс CREATHON в рамках первого молодёжного фестиваля MUUS uSTAR — это уникальный шанс попасть на мастер-классы экспертов международного класса — моушн-дизайнера студии Bunker (Новая Зеландия) Александра Охлопкова и продюсера самых успешных проектов студии «Союзмультфильм» Алёны Оятьевой.

Участникам необходимо проявить свой талант в отрисовке иллюстраций к эпосу Олонхо. Лучшие работы будут отобраны экспертами, а победители и призёры получат ценные призы и станут участниками трека «Мультипликация и анимация», который пройдёт в рамках фестиваля MUUS uSTAR 27 марта. И главное: самый креативный и талантливый участник получит возможность попасть в команду создателей анимационного фильма «Суворов» от студии «Союзмультфильм».

Подробная информация о фестивале и регистрация доступны на сайте: muusustar.ru.