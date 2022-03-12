Общеизвестно, что успех или неуспех в чтении предопределяет образовательную судьбу ребенка. Безусловно, что школа тут играет большую роль. Но и усилия семьи в привитии любви к чтению немаловажны. А что если превратить чтение в увлекательную игру?! И провести ее совместными усилиями семьи и школы!? Так родилась идея провести Конкурс чтецов «Я с мамочкой моей!» в Республиканской специальной (коррекционной) объединенной школе для учащихся с 5 по 8 класс. 11 марта здесь прошел увлекательный конкурс в форме игры с участием мам. Приняли участие 8 учеников со своими матерями и воспитателями. Конкурс был посвящен республиканскому Году Матери, Международному женскому дню и Году чтения в системе образования РС (Я).

Дети воочию на примере своих мам убедились, что чтение – это интересно и увлекательно. Ведь любые назидания бессмысленны, а живой пример самых значимых для ребенка людей намного эффективнее.

В этот же день в начальной школе провели конкурс «Я и мама» для учащихся 3 и 4 классов, где ученики вместе с родителями устроили настоящий праздник. К участию были допущены родители с куар-кодами. Всего было 7 этапов, которые состояли из конкурса поделок «Весенний цветок» и игровых соревнований с названиями «Найди меня», «Крокодил в кухне», «Золушка», «Печенки», «Крепкие объятия» и «Прогулка». Также конкурс был украшен поздравительными номерами.

Не секрет, что сейчас сами родители больше проводят времени в соцсетях и гаджетах, детям в семье часто не с кого брать пример. Поэтому мероприятия получились воспитательными и для самих родителей. Они увидели своих детей в другом контексте. К тому же делая упор в основном на физическое и умственное развитие детей, современные родители упускают очень важный момент – морально-нравственное воспитание. Именно в семье формируется личность ребенка, его мировоззрение, поведение, образ жизни. Совместное времяпровождение с ребенком, дает родителям возможность лучше узнать своего ребенка, узнать его характер, его интересы и пристрастия, его мнение и оценку в различных ситуациях, а дети радуются вниманию родителей, чувствуют себя нужным и любимыми, это создает доверительные и близкие отношения. Достучаться до самых тонких душевных струн ребенка, заставить его сострадать, сопереживать и делать правильные выводы поможет книга и общение с близким человеком!