Конгресс в Якутске объединил 27 национальных театров страны

Первый конгресс национальных театров России стал важнейшим шагом по объединению регионов для совместного решения вопросов развития национальной драматургии, литературы, поддержки новых авторов, режиссеров. Инициативу Ассоциации национальных театров страны о проведении конгресса в Якутске поддержал глава Якутии Айсен Николаев.

В приветственном слове президента России Владимира Путина участникам конгресса отмечено, что это новое творческое содружество будет способствовать реализации ярких инициатив, образовательных и просветительских проектов национальных театров.

На пленарном заседании участников мероприятия приветствовали заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, глава Якутии Айсен Николаев, заместитель председателя комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Государственной Думы Валентина Пивненко, член Совета Федерации Петр Тутлаев, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов.

Как сообщил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, в конгрессе приняли участие 27 театров страны, порядка 100 представителей театрального сообщества, в том числе 20 федеральных экспертов в сферах искусства, культуры, науки и межнациональных отношений.

Речь шла о глобальной тенденции к объединению локальных ресурсов внутри сферы искусства России, перспективных планах, совместных творческих инициативах и проектах. Обсудили лучшие региональные практики, механизмы выстраивания отношений с зарубежными партнерами в период западной культуры отмены. Также остановились на вопросах проведения Национальной театральной школы, запуска трехуровневой программы дополнительного образования по направлению Арт-менеджмент.

Кроме этого, состоялись питчинг режиссерских работ, творческие встречи руководителей Национального драматического театра России (Александринского театра) со студентами Арктического государственного института культуры и искусств, проведение мастер-классов, показ спектаклей Александринского театра и национальных театров Якутии.

Как отметил художественный руководитель Саха академического театра имени П.А. Ойунского, государственный советник РС (Я) Андрей Борисов, проведение первого Конгресса национальных театров России в Якутии является, с одной стороны, оценкой уровня театрального искусства республики, с другой стороны, это накопленный результат работы всех, кто причастен к театру.

Художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра), председатель Совета Ассоциации национальных театров России Валерий Фокин отметил высокий уровень организации мероприятия в Якутии и то, что планируют проводить Конгресс национальных театров один раз в два года.

По словам директора Александринского театра Сергея Емельянова, проведением Первого Конгресса национальных театров дается старт всероссийскому просветительском проекту «Национальная театральная школа».

В качестве приглашенных экспертов Якутск посетили министр культуры Республики Карелия Алексей Лесонен, министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин, и.о. руководителя программы «Особый взгляд» Владимир Плехов, проректор Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ярмош, ректор Российского государственного института сценических искусств Наталия Пахомова.

Напомним, Первый Конгрессе национальных театров России, проведенный с 22 по 26 июня 2022 г., организован Ассоциацией национальных театров России, Александринским театром при поддержке Правительства РС (Я), при участии Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Государственной Думы РФ и Минвостокразвития России.

Конгресс включен в Программу основных мероприятий Года культурного наследия народов России и состоялся в рамках празднования 100-летия со дня образования Якутской АССР.