Конгресс народа саха: Твердо заявляем о своем принципиальном несогласии…

Президенту Российской Федерации В.В. Путину,

депутатам Государственной Думы Российской Федерации,

членам Совета Федерации Российской Федерации

Уважаемый гарант Конституции Российской Федерации!

Уважаемые депутаты Государственной Думы Российской Федерации!

Уважаемые члены Совета Федерации Российской Федерации!

Общественность России, народы Российской Федерации обеспокоены внесением большого пакета поправок в Основной Закон Российской Федерации за очень короткий срок. Не пройдет и двух месяцев с того дня, когда Президент Российской Федерации огласил Послание Федеральному Собранию, где было впервые заявлено о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, а именно 11 марта текущего года, в третьем чтении будет принята фактически новая Конституция, принципиально отличающаяся от Конституции Российской Федерации 1993 года. В данном Обращении не представляется возможным даже просто перечислить все статьи этой поправки, вызывающие тревогу за будущее Родины. Но на самую опасную поправку, которая внесена Вами, Владимир Владимирович, ко второму чтению в Госдуме, мы не имеем права не указать. В этой поправке к статье 68, пункт 1 вместо «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык” Вы предлагаете следующий текст: “Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ”. Введение в Основной Закон крупнейшего многонационального государства мира, образовавшегося на протяжении длительного отрезка исторического времени как уникальный сплав народов самых разных языков, традиций, культур и вероисповеданий, понятие “государствообразующего народа”, подразделяющего народы России на один главенствующий и других второстепенных, является опаснейшим и безответственным социальным экспериментом.

Внесение такой поправки в Основной Закон Российской Федерации:

— нарушит принцип равенства и равноправия народов России;

— внесет раскол в обществе и в межнациональных отношениях;

— станет опасным механизмом, разрушающим государственные устои Российской Федерации, фактически «миной замедленного действия».

Мы, граждане свободной, демократической страны, “исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущим поколениями” (из Преамбулы Конституции Российской Федерации), опираясь на пункт 1 статьи 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому “свободу мысли и слова”, твердо заявляем о своем принципиальном несогласии введения в Конституцию Российской Федерации понятия “государствообразующий народ”, и вносим предложение отклонить поправку к пункту 1 статьи 68 Конституции Российской Федерации и оставить эту норму Основного Закона в прежнем виде.