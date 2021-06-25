Конгресс местных и региональных властей Евразии проходит в Якутске

24 июня в городе Якутске начал работу VIII Конгресс местных и региональных властей Евразии. В конгрессе принимают участие представители местных и региональных властей, руководители крупных международных организаций и ассоциаций местного самоуправления, представители бизнеса и гражданского сообщества.

Организаторами мероприятия выступает Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти» (ОГМВ) совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) и Окружной администрацией ГО «город Якутск». Конгресс проходит в смешанном формате оффлайн и онлайн-связи, зарубежные и российские эксперты принимают участие в мероприятиях в режиме видеоконференцсвязи. Участники обсудят стратегические направления укрепления общественного здоровья и развитие системы здравоохранения, изменение климата, в частности таяние ледников и вечной мерзлоты, городскую жизнестойкость и управление отходами.

В ходе конгресса состоялся диалог на высоком уровне «Здоровый диалог ради устойчивого развития» с участием Главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА, мэра города Казани Ильсура МЕТШИНА, генерального секретаря ОГМВ Эмилии САЙЗ, специального представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты ВУЙНОВИЧ, заместителя Председателя Правительства РС(Я) Ольги БАЛАБКИНОЙ, генерального секретаря Азиатского форума мэров Гоштасба МОЗАФАРИ.

«Защита жизни и здоровья человека приобретают первоочередную степень важности. Понимая здоровье в широком смысле, мы имеем ввиду не только физическое, но и социально-духовное благополучие, а также здоровую среду обитания человека. Решение этих масштабных вопросов начинается с муниципалитетов, городов, поселков и регионов», — подчеркнул в своей приветственной речи Айсен Николаев.

Глава республики отметил, что пандемия новой коронавирусной инфекции послужила катализатором формирования новых подходов к защите общественного здоровья, как ключевого достояния нации, и пожелал участникам конгресса плодотворной работы.

«Сегодня на первом заседании конгресса обсуждаются важнейшие для каждого человека вопросы – общественного здоровья и развития здравоохранения. Уверен, объявленное Ил Дарханом Десятилетие здоровья не только придаст мощный импульс развитию и модернизации системы здравоохранения в целом, но и послужит формированию у населения нового подхода к сбережению своего здоровья – с упором на своевременную профилактику, всеобщую диспансеризацию и здоровый образ жизни. Это особенно актуально для нашего быстрорастущего города, в котором проживает более трети населения республики, где много молодежи и людей старшего поколения», — прокомментировал по итогам мероприятия Евгений ГРИГОРЬЕВ.

Конгресс местных и региональных властей Евразии проходит 24-25 июня 2021 года в городе Якутске, в программу конгресса включены питч-сессии, круглые столы и семинары.