Конфликт в оленеводческом стойбище привел к смерти

Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 37- летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что 4 марта 2021 года на территории оленеводческого стойбища пятеро работников оленеводческой бригады распивали спиртные напитки.

В процессе застолья трое мужчин легли спать, двое остались, и между ними возник конфликт. Его причиной стало недовольство одного из мужчин тем, что приятель не доливал ему спиртное. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой обвиняемый нанес по голове, шее множественные удары руками и ногами, причинив травмы, от которых потерпевший скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Подозреваемый был задержан и дал следователю последовательные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.