Конфискат передан в природный парк

В мае 2020 года Западным межрайонным отделом Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) при досмотре подконтрольного госветнадзору груза, поступившего авиатранспортом из г. Новосибирск в г. Мирный Республики Саха (Якутия), выявлено нарушение ветеринарного законодательства.

Перевозка партии рыбы холодного копчения (скумбрия в количестве 6 кг.) осуществлялась без ветеринарно-сопроводительных документов, в связи с этим отсутствовала информация о территориальном и видовом происхождении; о ветеринарно-санитарном состоянии; о эпизоотическом благополучии территорий. Данный факт является нарушением Приказа МСХ РФ от 27.12.2016 г. №589, ст. 15 Закона РФ от 14.05.1993 г. №4979-1 «О ветеринарии».

Партия рыбы была изъята из оборота, без права на дальнейшую реализацию.

По выявленным нарушениям в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений. Вынесено постановление о привлечении должностного лица к административной ответственности. На основании ст. 4.1.1 КоАП РФ административный штраф заменен на предупреждение.

На данный момент все пункты предписания выполнены, рыба передана на корм животным в природный парк «Живые алмазы Якутии».