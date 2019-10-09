Конференция якутских единороссов станет «трамплином» к XIX съезду партии

Сегодня президиум регионального политического совета Якутского отделения «Единой России» рассмотрел важный вопрос: созыв внеочередной конференции, которая пройдет в преддверии большого съезда партии в Москве. Внеочередная конференция Якутского регионального отделения партии состоится 9 ноября 2019 года. Она станет своеобразным трамплином накануне XIX съезда «Единой России». Съезд пройдет в последних числах ноября в Москве. К конференции местные отделения партии должны основательно подготовиться и обсудить следующие вопросы: исполнение решений прошлого съезда партии в рамках цифровизации (информационная система «Вся Россия», информационная платформа «Избиратель-Депутат»);

предоставление информации на сайт https://yakut.er.ru/;

ротация состава местного политического совета партии;

избрание делегатов на конференцию Якутского регионального отделения партии. Проект повестки внеочередной конференции Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Об исполнении решений XVIII съезда партии. О ротации состава регионального политического совета Якутского регионального отделения партии. О ротации состава президиума регионального политического совета Якутского регионального отделения партии. Об утверждении положения «О Региональной контрольной комиссии». Об избрании делегатов на XIX Съезд партии. XIX cъезд «Единой России» будет посвящен подготовке к следующим выборам в Госдуму, сказал сразу после сентябрьских региональных выборов секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия" Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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