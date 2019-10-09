Конференция якутских единороссов станет «трамплином» к XIX съезду партии
Сегодня президиум регионального политического совета Якутского отделения «Единой России» рассмотрел важный вопрос: созыв внеочередной конференции, которая пройдет в преддверии большого съезда партии в Москве.
Внеочередная конференция Якутского регионального отделения партии состоится 9 ноября 2019 года. Она станет своеобразным трамплином накануне XIX съезда «Единой России». Съезд пройдет в последних числах ноября в Москве.
К конференции местные отделения партии должны основательно подготовиться и обсудить следующие вопросы:
- исполнение решений прошлого съезда партии в рамках цифровизации (информационная система «Вся Россия», информационная платформа «Избиратель-Депутат»);
- предоставление информации на сайт https://yakut.er.ru/;
- ротация состава местного политического совета партии;
- избрание делегатов на конференцию Якутского регионального отделения партии.
Проект повестки внеочередной конференции Якутского регионального отделения партии «Единая Россия»
- Об исполнении решений XVIII съезда партии.
- О ротации состава регионального политического совета Якутского регионального отделения партии.
- О ротации состава президиума регионального политического совета Якутского регионального отделения партии.
- Об утверждении положения «О Региональной контрольной комиссии».
- Об избрании делегатов на XIX Съезд партии.
XIX cъезд «Единой России» будет посвящен подготовке к следующим выборам в Госдуму, сказал сразу после сентябрьских региональных выборов секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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