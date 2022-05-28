Конференция в Якутске: перспективы развития арктических городов и территорий

Развитие городской среды в Арктике, формирование мастер-планов городов Севера, туристическую отрасль и реализацию программы «Арктический гектар» обсудили участники конференции по обеспечению комфортной городской среды «Арктика — территория развития», которая состоялась 23-25 мая в Якутске. Конференция организована в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг., оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

В конференции приняли участие представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, компаний и регионов Арктической зоны России, а также ведущие эксперты.

С приветственными словами к участникам конференции обратились министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Роль промышленных предприятий в развитии населенных пунктов предопределил подход к урбанизации территорий Арктической зоны. Исторически она шла по принципу создания «опорных пунктов» промышленного освоения, что привело к высокому уровню взаимосвязи городов с индустриальными объектами и комплексности в проектировании городских территорий. В настоящее время комплексному развитию населенных пунктов Арктики могут поспособствовать мастер-планы городов. Всего на Дальнем Востоке планируется разработка 25 таких документов, один из которых — мастер-план арктического города Анадыря. В Якутии в 2022 году разработают мастер-планы шести городов: Ленска, Мирного, Нерюнгри, Олекминска, Томмота и Якутска, рассказал первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков. Помимо этого, уже разработаны аналогичные документы для трех арктических поселений Якутии — Оленька, Тикси и Чокурдаха.

Эксперты подчеркнули, что человеческий капитал является одним из основных элементов развития арктических территорий. В 2022 году Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) запустит программу развития высшего образования Дальнего Востока, которая коснется и арктических территорий. Помимо этого, во всех субъектах Арктической зоны РФ в этом году планируют запустить обучающую программу Arctic Startup Expedition, цель которой — поиск перспективных стартапов и обучение граждан технологическому предпринимательству, сказал заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия), специальный представитель российского председательства в Арктическом совете по вопросам коренных народов и сотрудничества по линии регионов Михаил Погодаев. «Мы сотрудничаем с венчурной компанией «Якутия» и планируем в этом году начать этот масштабный проект для выявления среди молодежи инициатив по развитию IT и креативных индустрий», — отметил Погодаев.

Развитию человеческого капитала в Арктике способствует и программа «Арктический гектар», реализация которой началась в августе 2021 года. По словам директора АНО по поддержке стратегических инициатив «Индустрия будущего» Ивана Степанова, программа в первую очередь учитывает интересы местных жителей: им дали возможность выбрать наиболее привлекательные участки, в то время как для остальных граждан России возможность получить землю в Арктической зоне появилась спустя полгода после запуска программы — в феврале 2022 года. После вступления в силу изменений в Федеральный закон № 119-ФЗ, разделивший понятия дальневосточного и арктического гектаров, на получение земельного участка в Арктике подано свыше 8,5 тыс. заявлений, а договоры заключили по 2 078 обращениям, сказал первый заместитель председателя Комитета Государственной̆ Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Вячеслав Логинов.

На полях конференции Правительство Республики Саха (Якутия), Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, муниципальное образование «Одунунский наслег» и Автономное некоммерческое учреждение «Индустрия будущего» подписали соглашение о взаимодействии в реализации проекта «Микрополис – территория будущего». Проект предполагает создание на территории Горного улуса Республики Саха (Якутия) села нового формата с численностью населения до 10 тыс. человек. Завершение работ в рамках проекта планируется к 2035 году.

Первый заместитель генерального директора КРДВ Эльвира Нургалиева сообщила, что коллективное освоение «гектаров» сегодня – один из важных трендов и векторов развития госпрограммы, повышающий уровень жизни северян и дальневосточников. «Мы перешли к новому этапу развития госпрограммы на Дальнем Востоке и в Арктике. В этом году участки в Арктике стали доступны для всех жителей страны. Сейчас мы фокусируемся на развитии и мерах поддержки при коллективном освоении участков. Это инфраструктурная поддержка агломераций, развитие и сопровождение команд, сообществ, принявших решение как инициаторы «Микрополиса» — имея концепцию и идею, формировать и развивать цельную агломерацию. Ещё один вектор развития — открытие буферных территорий, с готовыми документами территориального планирования для их освоения, что сократит как минимум еще два административных барьера для граждан. «Микрополис» — это первый, но далеко не единственный проект и инициатива по коллективному освоению. Мы ведём работу с другими проектами разных масштабов, разных этапов развития. В нескольких регионах формируются кооперативы, агломерации и сообщество граждан для дальнейшего оформления и освоения земли», — рассказала Нургалиева.

Кроме того, программа «Арктический гектар» способствует созданию туристических объектов в Арктике. Сфера туризма в Арктической зоне привлекательна с точки зрения инвестиций, рассказала заместитель директора Департамента мониторинга правоприменения Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Мария Бадмацыренова. В Арктике по состоянию на начало текущего года реализуются порядка 64 проектов, связанных с созданием новых отелей, ресторанов, этнографических и развлекательных комплексов. Объем инвестиций в эти проекты превысил 32 млрд рублей. «По экспертным оценкам Арктику в 2021 году посетили 21 млн человек. Рост по сравнению с показателем 2020 года составил порядка 40%. Мы видим большой рост в увеличении инвестиционной привлекательности», — сообщила она.

В рамках конференции также обсудили стратегическое планирование и сервисную экономику для устойчивого развития Арктики, роль качественной и насыщенной городской среды в повышении жизнестойкости арктических городов, креативную экономику, а также новые инструменты и роль социо-культурных проектов в развитии городской среды. Кроме этого, была организована практическая работа в стратегических сессиях по темам развития современной системы образования в Арктике, подготовки кадров для креативных индустрий и совершенствования арктических территорий через новые подходы к образованию.

Участники конференции также приняли участие в ежегодном беговом полумарафоне «ЗаБег РФ», который состоялся 22 мая в 85 городах России. В состав команды председательства России в Арктическом совете вошли министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов, специальный представитель российского председательства в Арктическом совете по вопросам коренных народов и сотрудничества по линии регионов Михаил Погодаев Михаил Погодаев, управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин, первый замминистра по развитию Арктики и делам народов Якутии Республики Саха (Якутия) Сергей Неустроев, главный архитектор Республики Саха (Якутия) Ирина Алексеева, а также сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Фонда Росконгресс.

Россия является председателем Арктического совета в 2021-2023 гг. Среди основных приоритетов председательства – развитие человеческого капитала в Арктике. Комфортная городская среда является ключевым фактором, который влияет на качество жизни и инвестиционную привлекательность территории.