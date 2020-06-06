Конец заболачиванию якутского аэропорта

Министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Владимир Сивцев провел выездное совещание по вопросу водоотведения аэропорта г. Якутска. Работы идут с отставанием от сроков, указанных в дорожной карте.

ООО «Спецводстрой», выполняющее работы по водоотведению, во взаимодействии с проектантом реконструкции ИВПП-2 «Ленаэропроект», должно завершить разработку ПСД по водоотводу с территории, прилегающей к аэропорту, уже в августе текущего года. По информации проектанта, всего в рамках работ будет организовано 8 водоспусков.

Водоотведение аэропорта является важным этапом реконструкции ИВПП-2, так как из-за отсутствия полноценного водоотвода, территория аэропорта подвержена заболачиванию. Это влияет на качество и надежность выполняемых работ по реконструкции.

В целом, работы по водоотведению вокруг аэропорта г. Якутска должны завершиться в 2021 году.

«Вопрос реконструкции ИВПП-2, в том числе работы по водоотведению, находится на жестком контроле в Росавиации. Сейчас завершаются работы по проектированию. Кроме того, мною даны рекомендации в адрес Окружной администрации г. Якутска по контрактации строительно-монтажных работ в текущем году с целью своевременного завершения реконструкции ИВПП-2», — отметил Владимир Сивцев.