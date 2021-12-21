Конец света? Что делать при отключении электроэнергии

Внезапное отсутствие света сильно выбивает из колеи. Учитывая электрозависимость современного человека, такую ситуацию можно причислить к чрезвычайным. ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» предлагает якутянам оперативный план действий на случай, если вы остались без света. Осмотрите распределительный щиток с автоматами, возможно, причина отключения света – обычная перегрузка. Если автоматы включены, а электроэнергии нет по всему дому/району, скорее всего, это плановое отключение – необходимо сверится с Графиком ремонтных работ на главной странице сайта ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru. — там указаны точные адреса, время и причины отключений. Если вашего адреса нет в списке — поможет звонок в диспетчерскую Филиала ПАО «Якутскэнерго» «Центральные электрические сети» по телефонам: 005, 8 (4112) 21-55-68 или по телефону Контакт-центра 8-800-100-22-05 (выбрать 1). Для абонентов, которых обслуживают Западные электрические сети, информацию по плановым отключениям дадут по тел 8(41136)7-44-06. Электроэнергии нет только на вашей личной территории? Обратитесь в Управляющую компанию или ТСЖ — они занимаются обслуживанием внутридомовых сетей. Диспетчер даст информацию о временном отключении по причине локальных ремонтных работ или примет вашу заявку об отсутствии электроэнергии. Если причина отсутствия света — ограничение по причине непогашенного долга за потребленные коммунальные услуги. В таком случае свет вернется только после оплаты долга. Такие случаи редко бывают неожиданностью — энергетики всегда предупреждают о наличии задолженности заранее. Информацию о долге также предоставляют УК и ТСЖ. Также наличие и размер задолженности в любое удобное время можно проверить в Личном кабинете на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ или по телефону Контакт-центра 8-800-100-22-05 (выбрать 2).

Фото: Пресс-служба Якутскэнерго Источник: Пресс-служба Якутскэнерго

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