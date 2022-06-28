Переносится конечная остановка автобуса №6

МКУ «Организатор пассажирских перевозок» города Якутска сообщает, что с 27 июня 2022 г. конечная автобусная остановка маршрутного автобуса № 6 переносится с остановки «ул. Три сосны» на ост. Борисовка – 1.

Схема движения маршрутного автобуса:

«Маршрут № 6 с конечной остановки «1-я Борисовка» по Сергеляхскому шоссе – Вилюйский тракт — Объездное шоссе — Окружное шоссе — Жорницкого — Пионерская — Космонавтов — Семена Данилова — Петра Алексеева — Стадухина — Лермонтова — Октябрьская – Пояркова – Кирова — пр. Ленина — Хабарова — Чиряева — Губина — Федора Попова — Богдана Чижика — 50 лет Советской Армии — Бабушкина — до конечной остановки «Челюскина».