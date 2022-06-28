28.06.2022
11:48
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Якутск
Переносится конечная остановка автобуса №6
МКУ «Организатор пассажирских перевозок» города Якутска сообщает, что с 27 июня 2022 г. конечная автобусная остановка маршрутного автобуса № 6 переносится с остановки «ул. Три сосны» на ост. Борисовка – 1.
Схема движения маршрутного автобуса:
«Маршрут № 6 с конечной остановки «1-я Борисовка» по Сергеляхскому шоссе – Вилюйский тракт — Объездное шоссе — Окружное шоссе — Жорницкого — Пионерская — Космонавтов — Семена Данилова — Петра Алексеева — Стадухина — Лермонтова — Октябрьская – Пояркова – Кирова — пр. Ленина — Хабарова — Чиряева — Губина — Федора Попова — Богдана Чижика — 50 лет Советской Армии — Бабушкина — до конечной остановки «Челюскина».
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
#Мэрия Якутска#О переносе конечной остановки маршрутного автобуса № 6#окружная администрация г. Якутска#Якутск
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