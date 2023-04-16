Концерты выпускников Якутии «Виват, Альма Матер!» в Москве и Санкт-Петербурге

9 апреля в концертном зале медиацентра «Дом Скрябина в Москве и 13 апреля в Культурном центре Елены Образцовой в Санкт-Петербурге искушенным слушателям двух культурных столиц были представлены концертные программы «Свет далёкой звезды» и «Соната в якутских ладах» Второго фестиваля «Виват, Альма Матер!», посвященные 30-летию основания Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) им. В. А. Босикова.

В концертах прозвучали произведения якутских авторов К. А. Герасимова, В. В. Ксенофонтова, З. К. Степанова, Н. С. Берестова, Г. А. Григоряна и выдающихся русских и советских композиторов Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова, А. И. Хачатуряна, Р. М. Глиэра. Участниками концертов выступили выпускники школы разных лет, лауреаты международных конкурсов артистка симфонического оркестра Мариинского театра Екатерина Скурту (скрипка), артисты симфонического оркестра Михайловского театров Пётр Попов (фагот) и Александр Петров (валторна), артистка Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Ольга Готовцева (гобой), артистка Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» Ирина Догуева (кларнет), пианист-концертмейстер Большого театра Николай Едукин (фортепиано), старший преподаватель РАМ им. Гнесиных Надежда Иванова (виолончель), преподаватель Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства Екатерина Рахимова (скрипка), преподаватель музыкальной школы «Мелодия» Наталья Зюзина (фортепиано), студенты МГК им. П. И. Чайковского Александр Тумусов (фортепиано), Никифор Яковлев (композитор) и студентка СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова Кристина Соловьёва (арфа). Также в концертах приняли участие наши коллеги и друзья преподаватели МГК им. П. И. Чайковского, доцент Константин Маслюк (фортепиано) и Виталий Егоров (фортепиано), артисты Михайловского и Мариинского театров Александр Петров (флейта), Екатерина Ворошилова (гобой), Трофим Конвисаров (фортепиано) и студент Музыкального училища им. Гнесиных Даниил Никонов (виолончель).

Московский концерт своим участием благословила блистательная Заслуженная артистка Российской Федерации и РС(Я), лауреат Государственной премии РС(Я) им. П. Ойунского, профессор Юнона Михайловна Упхолова, исполнив легендарное сочинение Захара Степанова «Ритуальный танец шамана». Первая исполнительница многих фортепианных сочинений якутских композиторов, Юнона Михайловна оказала сильнейшее влияние на становление фортепианного искусства Республики, на протяжении многих лет возглавляла фортепианную кафедру Высшей школы музыки. Ректор Высшей школы музыки Н. М. Зайкова в приветственном письме к участникам концертов указала: «Мы искренне рады, что в наш юбилейный год выпускники школы отдают дань уважения, благодарности своим учителям, демонстрируют свои творческие достижения. И это особенно важно и ценно в Год педагога и наставника».

Фестиваль «Виват, Альма Матер!» — проект выпускников Высшей школы музыки РС (Я) им. В. А. Босикова. Инициатором и руководителем фестиваля является выпускница школы, артистка Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» Ирина Догуева. Фестиваль родился с идеей выражения благодарности преподавателям, первому ректору Босикову В. А., основателю школы первому Президенту Якутии Михаилу Ефимовичу Николаеву. Проект объединяет выпускников школы со всего мира, представляет музыкальное искусство Республики широкому кругу аудитории, участники фестиваля делятся с учащимися музыкальных школ в разных уголках Якутии. Фестиваль впервые состоялся в 2018 году в Якутске к 25-летию школы концертами классической и джазовой музыки совместно с Государственной филармонией РС(Я) им. Г. М. Кривошапко, в которых приняли участие более 100 выпускников. Второй фестиваль значительно расширяет свои масштабы, мероприятия проводятся в течение всего 2023 г. не только в Якутии, но и в Москве и Санкт-Петербурге, также в программу включены мастер-классы в музыкальных школах в разных улусах Республики. Так, в начале февраля выпускники совершили турне в Чурапчинский, Таттинский, Амгинский и Мегино Кангаласский улусы, осенью планируются мероприятия в Вилюйском и Верхневилюйском улусах. На каждом фестивале молодые композиторы представляют свои новые творения. В первом фестивале было исполнено сочинение для симфонического оркестра «Путь» Николая Михеева, ныне председателя Союза композиторов Якутии, во втором, 9 апреля в Москве, молодой автор Никифор Яковлев представил 4 пьесы из фортепианного цикла «Детского альбома». Надеемся, что эта практика станет доброй традицией фестиваля.

Организаторы и участники фестиваля выражают благодарность Постоянному представительству Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации в лице постпреда А. С. Федотова за поддержку и помощь в организации концертов фестиваля в Москве и Санкт-Петербурге. Также фестиваль выражает благодарность генеральному спонсору ООО «Белая гора» в лице директора А. С. Баишева за поддержку проекта и музыкального искусства Якутии.