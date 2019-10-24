Концерт «Золотая коллекция ретро»

8 ноября Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает гостей и жителей столицы на уникальный концерт «Золотая коллекция ретро. Лучшие песни». В программе прозвучат популярные шлягеры, которые остаются популярными многие десятилетия. Весь вечер с вами солисты Государственной филармонии Якутии, любимые профессиональные и самодеятельные артисты. Синтез оригинального режиссёрского замысла и высочайшего исполнительского мастерства подарит вам незабываемый вечер. Начало в 19:00 Цена билета 500 руб. Касса 32-82-96

Фото: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского. Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.

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