24.10.2019
13:00
46
Якутия
Концерт «Золотая коллекция ретро»
8 ноября Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает гостей и жителей столицы на уникальный концерт «Золотая коллекция ретро. Лучшие песни». В программе прозвучат популярные шлягеры, которые остаются популярными многие десятилетия. Весь вечер с вами солисты Государственной филармонии Якутии, любимые профессиональные и самодеятельные артисты. Синтез оригинального режиссёрского замысла и высочайшего исполнительского мастерства подарит вам незабываемый вечер.
Начало в 19:00
Цена билета 500 руб.
Касса 32-82-96
Фото: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского.
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