Концерт Высшей школы музыки в филармонии Петербурга

2 октября 2022 г. на знаменитой сцене Малого зала им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоялся концерт камерной музыки «Россия-Якутия. Шедевры инструментальной музыки», посвященный двум знаменательным датам 390-летию вхождения Якутии в состав России и 100-летию образования Якутской АССР.

Вот уже 390 лет, как Якутия является частью великой России. И символизируя многовековое культурное и музыкальное единство, в юбилейном концерте прозвучали произведения как якутских, так и русских композиторов, каждое из которых несёт в себе уникальный, неповторимый культурный код своего народа.

Важно отметить, что якутская композиторская школа является одной из самых молодых в России, она стала динамично развиваться в последние 70 лет после образования Якутской АССР, которая в этом году отмечает юбилейное 100-летие. В первом отделении концерта петербургской публике были представлены сочинения композиторов, стоявших у истоков становления якутской композиторской школы – Соната для скрипки и фортепиано Гранта Григоряна, Соната для виолончели соло Николая Берестова, «Ритуальный танец шамана» Захара Степанова. Сочинения следующего поколения якутских мастеров – Квинтет для деревянных духовых инструментов «Времена года» Владимира Ксенофонтова, «Тойук и Дэгэрэн» для скрипки и фортепиано Кирилла Герасимова, а также состоялся дебют начинающего свой профессиональный путь композитора, студента Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Никифора Яковлева, который исполнил свои сочинения «Интонации» и «Гром». Во втором отделении были исполнены хорошо известные слушателям произведения русских и советских композиторов М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Р. Глиэра, С. Прокофьева, Д. Шостаковича.

Исполнители – выпускники Высшей школы музыки им. В. А. Босикова Республики Саха (Якутия), ныне студенты консерваторий Санкт-Петербурга и Москвы Кристина Соловьева (арфа), Александр Тумусов (фортепиано), Никифор Яковлев (композиция), артисты ведущих творческих коллективов страны артистка оркестра Мариинского театра Екатерина Скурту (скрипка), артисты оркестра Михайловского театра Петр Попов (фагот), Александр Петров (валторна), артистка симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» Ирина Догуева (кларнет), а также преподаватели Центральной музыкальной школы при МГК им . П.И. Чайковского Екатерина Рахимова (скрипка) и Российской академии музыки им. Гнесиных Надежда Иванова (виолончель). В концерте приняли участие – Константин Маслюк (фортепиано), Александр Петров (флейта), Трофим Конвисаров (фортепиано), Мария Ржевская (гобой).

По словам петербуржцев они открыли для себя новую Якутию, с богатой культурой, большим музыкальным наследием и светлым будущим в лице молодых музыкантов. А якутяне, проживающие в северной столице почувствовали теплое дыхание своей родины и мысленно совершили путешествие по родным лесам и алаасам. В финале концерта публика подарила исполнителям длительные овации и в ответ пианист Александр Тумусов исполнил бис «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» П. Чайковского.

Концерт состоялся благодаря поддержке Министерства культуры и духовного развития РС(Я), Высшей школы музыки им. В. А. Босикова РС(Я), Постпредства РС(Я) при Президенте РФ и Ассоциации выпускников Высшей школы музыки им. В. А. Босикова РС(Я).