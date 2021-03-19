«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору». В этих словах Петра Ильича Чайковского точно определена задача его искусства, которую он видел в служении музыке и людям, в том, чтобы «правдиво, искренне и просто» говорить с ними о самом главном, серьезном и волнующем их.

24 марта филармония Якутии приглашает на концерт «Виват, Чайковский!»

В исполнении симфонического хора под управлением Людмилы Шумиловой прозвучит духовная музыка и произведения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Солисты: Леонид Анциферов, Александр Луценко, Диана Морук, Ирина Магеррамова, Алексей Солдатов, Дмитрий Никифоров-Келлер, Юлия Караченцева, Максим Аммосов (скрипка), Лена Дедюкина (флейта). Концертмейстер — Надежда Киселёва.

Ждем вас 24 марта в 18:30 в Большом зале Якутской духовной семинарии, ул. Чернышевского, 52

Стоимость билета 350 рублей.

Телефоны для справок: (4112) 45-06-98, 47-63-35.

Выбирайте билеты на сайте:https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s109