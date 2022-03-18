Концерт Валерия Леонтьева в Якутске все-таки состоится?

На сайте www.leontiev.ru размещено сообщение, что концерт певца в Якутске состоится 4 сентября.

Как сообщил ЯСИА организатор концерта Валерия Леонтьева я Якутске Станислав Степанов, 4 сентября концерт пройдет в «Триумфе», все купленные билеты, кроме тех, что приобретались через AfishaYkt, будут действительны.

Также Станислав Степанов поделился с ЯСИА комментарием, который, по его словам, дал директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев: «Сегодня мы узнали, что Ваш Якутский билетный оператор афиша.якт.ру самовольно решил сделать возврат билетов на наш концерт, с такой ситуацией мы сталкиваемся впервые и не совсем понимаем его основание. В связи с этим, после длительных переговоров с организаторами из Якутска мы приняли единственное правильное решение, концерта 17 марта 2022 быть не может, по причине закрытия вашей билетной платформы. Концерт будет перенесён. Он запланирован на 4 сентября 2022 года. Повторюсь, что вины артиста и организатора концерта в Якутске Степанов С.Е. в данной ситуации нет. Валерий Яковлевич с большим волнением ждёт встречи с якутским зрителем, и надеется, что она обязательно состоится».

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