Концерта Валерия Леонтьева отменен? AfishaYkt возвращает деньги за билеты

AfishaYkt возвращает все деньги за билеты на концерт Валерия Леонтьева В связи с отсутствием на официальном сайте Валерия Леонтьева информации об организации концерта в Якутске 17 марта или его переносе на новую дату, а также по многочисленным обращениям пользователей, администрацией AfishaYkt принято решение о возврате денег за билеты, приобретенных через AfishaYkt. Все билеты, купленные на AfishaYkt, будут возвращены автоматически. Средства поступят на банковскую карту. Если у вас остались вопросы по приобретенным билетам, обращайтесь по следующим номерам: +79141017942 (WhatsApp), 219777 (звонки), сообщает тгк Yakutsk News

AfishaYkt возвращает деньги только за билеты на концерт Валерия Леонтьева в Якутске 17 марта, приобретенные через AfishaYkt. По вопросам возврата денег за билеты, приобретенные через другие каналы продаж, просим обратиться к организатору ИП Атласову Н.В. или к его представителю по следующим контактам: Телефон: 8-964-428-8900 (только whats’app) E-mail: etno_usadba@mail.ru