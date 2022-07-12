12.07.2022
20:45
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Культура

Концерт в поддержку Чомчоевых: яблоку негде упасть

Сегодня в ДК им. А. Е. Кулаковского прошел концерт в поддержку семьи Чомчоевых. «Народу очень много. Яблоку негде упасть», сообщает тгк Аартык.ру

Фото: тгк Аартык.ру
Источник: тгк Аартык.ру

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