12.07.2022
20:45
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Культура
Концерт в поддержку Чомчоевых: яблоку негде упасть
Сегодня в ДК им. А. Е. Кулаковского прошел концерт в поддержку семьи Чомчоевых. «Народу очень много. Яблоку негде упасть», сообщает тгк Аартык.ру
Фото: тгк Аартык.ру
Источник: тгк Аартык.ру
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