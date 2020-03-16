Концерт Тимы Белорусских отменили в Якутске

Концерт Тимы Белорусских, который должен был состояться в столице республики сегодня, 16 марта, отменен, передает телеканал «Якутия 24». Как сообщил певец на своей странице в Instagram, концерт перенесен на 7 июня. Все приобретенные билеты действительны. Тима Белорусских прибыл в Якутск сегодня утром. Ранее глава республики Айсен Николаев поручил отменить запланированные массовые мероприятия в регионе.

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