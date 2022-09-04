04.09.2022
10:34
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Культура

Концерт Светы в Бердигестяхе собрал полный стадион (видео)

3 сентября, в день села Бердигестях, в Горном улусе, состоялся концерт звезды российской эстрады Светы. Певицу встретили с традиционным обрядом благословения «алгыс», после чего состоялся концерт на стадионе «Чыпчал» при полном аншлаге. Люди ощутили мощную энергетику Светы и очень тепло ее встретили. Света выступала в подаренном ей национальном амулете харысхал.

На сцене также выступали ведущие Лиза Газизова, Саша Максимов и диджей Ашими и звезды эстрады. Завершилось мероприятие праздничным салютом.

Видео представлено ТКГ «Газета «Үлэ күүһэ» Горного улуса»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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