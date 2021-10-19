Филармония Якутии приглашает на концерт «Странствующий контрабас».

В сопровождении Государственного симфонического оркестра SymphonicaArtica под управлением заслуженного деятеля искусств РС (Я) Натальи Базалевой выступят солисты Михаил Дзюдзя (бас-балалайка, г. Санкт-Петербург), Роман Свидерский (бас-балалайка, г. Алдан) и Дмитрий Рогов (контрабас, г. Якутск).

В программе концерта прозвучат произведения Е. Петрова, С. Евтушенко, И. Альбениса, А. Пьяццоллы, А. Шнитке, Э. Грига, а также обработки на темы русских народных песен.

Ведущая концерта – музыковед, заслуженный деятель искусств РС (Я) Елена Ким-Татаринова.

Ждем вас 20 октября в 18:30 в ГАРДТ им. А.С.Пушкина

Стоимость билетов 500/700/1000 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ТРК «Туймада», 1 эт. Тел. 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.

Онлайн продажа билетов на сайте филармонии: https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s153

Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».