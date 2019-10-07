Симфонический хор Филармонии Якутии приглашает на концерт «Приношение Капелле», посвященный 540-летию со дня основания Капеллы Санкт-Петербурга. В программе концерта прозвучат произведения: П. Чайковского, С. Танеева, Г. Свиридова, Д. Бортнянского, Ю. Фалика, С. Рахманинова, В. Соловьева-Седова, М. Глинки, а также русские, якутские и грузинские народные песни. Главный хормейстер – Людмила Шумилова, концертмейстер – Надежда Киселёва.

Концерт состоится в рамках IX Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» и абонемента № 7 «Хоровые вечера».

Ждем Вас 16 октября в 18:30 в Детской школе искусств № 1

Стоимость билета: 300 руб.

Билеты в кассах филармонии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27,оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38 ТРК «Туймаада», 1 эт.

Телефон для справок: (4112) 47-63-35

Онлайн-продажа билетов на сайте: www.filarmony.ru