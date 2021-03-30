Концерт «PIAZZOLLA-ГАЛА» – 8 апреля!

Самые популярные произведения легендарного композитора Астора Пьяццоллы прозвучат в исполнении симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Павла Васьковского, квартета кларнетов, квартета саксофонов, ансамблей: «Arco ARTico», «БалАнс», «Виртуозы Якутии» с участием Дмитрия Швецова (балалайка), Владимира Боярского (аккордеон), Ирины Лехановой (гитара), Валентины Готовцевой (вокал). Ждем вас 8 апреля в 18:30 во Дворце детского творчества им. Ф. И. Авдеевой (ул. Кирова, 20). Стоимость билетов: 300, 500, 700, 1000 руб. Скидки пенсионерам, студентам, многодетным, по коллективным заявкам. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. Телефоны: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98. Выбирайте места зале: https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s119 Приходите за весенним настроением и прекрасными мелодиями, которые завоевали миллионы сердец!

Фото: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко» Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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