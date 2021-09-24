Концерт памяти Гаврила Николаева

23 сентября в Камерном концертном зале Государственного театра эстрады им. Ю. Платонова состоялся очередной выпуск музыкального проекта о ветеранах сцены, легендах эстрадного искусства Якутии «Көмүс ааттар».



Концерт был посвящен любимому певцу якутян, исполнителю многих хитов Гаврилу НИКОЛАЕВУ («Эргэрбит хаартыскалар», «Үөһээ Бүлүүм», «Сардаана сибэкки»).

В этот вечер поклонники якутского эстрадного искусства услышали свои любимые песни из репертуара Гаврила в исполнении популярных артистов: Сахаи, Николая РОББЕК, Саниты Ай, Анастасии ГОТОВЦЕВОЙ, Павла СЕМЕНОВА и многих других.



Заслуженный артист Якутии, автор и ведущий проекта «Көмүс ааттар» Александр БУРНАШОВ поделился с Sakhalife своими воспоминаниями про Гаврила НИКОЛАЕВА:



Гаврил НИКОЛАЕВ был нашим большим другом, замечательным певцом, несомненно любимцем народа саха, он — ученик Марии Евсеевны НИКОЛАЕВОЙ, народной артистки Якутии. Очень успешно работал в ГВА «Туймаада», блистательно прошёл стажировку в Милане, также очень много ездил по Якутии, даря великолепные песни своим поклонникам.

Последние годы жизни он жил на своей малой родине в Верхневилюйском районе, где выступал с оркестром народных инструментов под руководством Николая ХОБУСАРОВА. К сожалению, Ганя очень рано ушёл из жизни. Был полон энергии, хотел и дальше радовать слушателей своим пением и долго жить. Надо сказать, что все его сольные вечера проходили пои полном аншлаге. Несмотря на большую популярность наш друг был очень добрым, скромным человеком. Он оставил свою любовь народу, любил свой народ. Его песни очень красивые. Многие артисты и любители поют его репертуар. Петь после Гани конечно тяжело, но кто участвовал в проекте, думаю, что справился на «отлично»! Отрадно, что на концерте были жена Галина и дети Гаврила. Хотел бы ещё добавить, что ему Богом было дано всё — и голос, и внешность, и харизма, а самое главное — Душа. А самое главное, что он был любим народом без всяких почётных званий и официальных регалий. Концерт ещё пройдёт сегодня, 24 сентября с 18:30 ч., так что ждём своих любимых зрителей!

