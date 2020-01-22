Концерт «Ода миру» пройдет в Якутске

30 января Республика Саха (Якутия) примет участие в Международном музыкальном фестивале Валерия ХАЛИЛОВА!

Творческие коллективы из 15 городов России от Калининграда до Южно-Сахалинска выступят с единым посланием и вознесут «Оду миру»!

Как один из крупнейших регионов России, Якутия отдает дань памяти замечательному человеку, главному военному дирижеру России, музыканту, композитору и патриоту России – Валерию Халилову. Концерт состоится в его день рождения и в год 75-летия Великой Победы.

Участники концерта: духовой оркестр Lena River Brass, симфонический хор Филармонии Якутии, духовой оркестр ВШМ РС(Я) им. В.А.Босикова, духовой оркестр ЯМК им. М.Н. Жиркова, концертный хор хорового отделения ДШИ №1 г. Якутска.

Ждем вас 30 января в 18:30 в зале Детской школы искусств №1.

Стоимость билета 200 рублей.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада». 1 эт.

Тел.: (4112) 47-63-35, 45-06-98.

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