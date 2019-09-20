Концерт «Мы из Арктики!» пройдет в Якутске

Филармония Якутии приглашает 26 сентября на Гала-концерт Союза музыкальных деятелей Якутии «Мы из Арктики!». Проект пройдет в рамках Северного форума по устойчивому развитию северных территорий под эгидой международных организаций «Северный форум» и «Университет Арктики».

В масштабном проекте примут участие творческие коллективы Филармонии Якутии и г. Якутска, а также студенты Арктического государственного института культуры и искусств. Коллективы представят не только собственные концертные номера, но и выступят в сводных составах.

Концерт состоится 26 сентября в 18:30, КЦ «Сергеляхские огни»

Стоимость билета 300 рублей.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж.

Тел. для справок: (412) 47-63-35.

Онлайн продажи на сайте: filarmony.ru